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Блінкен заявив, що Росія також посилає Ірану військове обладнання

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Блінкен заявив, що Росія також посилає Ірану військове обладнання

Фото: Associated Press

Тим часом США та Ізраїль мають взаємні зобов'язання щодо Ірану.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що агресорка Росія також передає Ірану військове обладнання. Відбувається це в обмін на постачання дронів з Тегерана.

Про це Блінкен повідомив на пресконференції в Єрусалимі, пише liga.net.

"Не тільки Іран постачає Росії складне військове обладнання, а й Росія, у свою чергу, робить те саме для Ірану. Звичайно, це викликає реальну занепокоєність у нас та в Ізраїлю", - наголосив держсекретар.

За його словами, США та Ізраїль мають взаємні зобов'язання щодо Ірану. Блінкен зазначив, що перше - перешкоджати отриманню Іраном ядерної зброї, друге - протистояти небезпечним діям Ірану в регіоні та за межами. Зокрема, це стосується постачанням РФ безпілотників та технологій для війни.

Нагадаємо, РФ планує отримати від Ірану ракети, проти яких ППО України безсила. Вона не може протидіяти балістичним ракетам ворога та зенітим ракетам, які летять по балістичній траєкторії, каже речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

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Дата публікації
Перегляди
412
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