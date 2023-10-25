Блінкен заявив, що він не бачить "обурення та відразу" через атаку ХАМАСу на Ізраїль

Деякі країни Ради безпеки ООН не бачать нічого поганого в тому, що бойовики ХАМАСу жорстоко розправлялися з мирними жителями Ізраїлю.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що країни ООН повинні засудити атаку бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

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Блінкен під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН заявив, шо під час нападу загинуло 33 громадянин США, інформує Голос Америки.

"Немовлят пронизували кулями. Молодь ловили і розстрілювали, висловлюючи радість. Обезголовлювали людей. Сім'ї згоріли живцем в останніх обіймах. Стратили дітей на очах у батьків. Скільки заручників у Газі? Треба питати - де обурення? Де відраза? Осуд цих жахів?" - сказав посадовець.

Крім того, Держсекретар США заявив, що всі країни мають право на власний захист, а жоден член Ради Безпеки ООН не може зазнавати вбивства свого народу.

"Ця Рада та Генасамблея ООН неодноразово підтверджували, що всі акти тероризму є незаконними та невиправданими. Незалежно від того, націлені вони на людей у Найробі чи на Балі, чи відбуваються у Стамбулі чи Мумбаї, у Нью-Йорку чи кібуці Беері", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що не буде зустрічатися з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем після того, як голова ООН розкритикував бомбардування Ізраїлем Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що державний секретар США Ентоні Блінкен виступив у Раді Безпеки ООН щодо ситуації в Ізраїлі. Він закликав усіх, хто прагне відкрити "другий фронт" проти країни на підтримку терористів ХАМАСу, навіть не думати про це.

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