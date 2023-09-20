Блискавка вбила двох людей на пляжі: жахливий момент потрапив на відео

У Мексиці на пляжі Маруата, що в Мічоакані, блискавка вбила двох людей.

Про це пише Daily Mail.

На відеозаписі, яке з'явилося в Мережі, видно, як туристка на ім'я Ельвія де Хесус виходить з води і раптом у неї вдаряє блискавка. За мить постраждав чоловік Фелікс Андрес, який здавав в оренду гамаки.

33-річну Ельвію оголосили мертвою на місці події, а Фелікса було доправлено до лікарні, де він помер.

Муніципальна влада Аквіли заявила, що де Хесус йшла слідом за своїм 34-річним чоловіком Роберто. Йому вдалося сховатися під навісом від бурі, що насувалася.

Чоловік провів серцево-легеневу реанімацію дружині, а парамедики та офіцери прибули, щоб надати допомогу, перш ніж оголосити її мертвою.

Зазначимо, імовірність того, що в людину вдарить блискавка, становить менше 1 на мільйон. За різними оцінками, помирає від 5% до 30% уражених. Шанси на виживання значно підвищуються, якщо поряд перебуває людина, яка вміє робити штучне дихання і непрямий масаж серця.

Нагадаємо, нещодавно чоловіка двічі вдарила блискавка менш ніж за 5 хвилин. Він дивом залишився живим.

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