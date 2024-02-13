Блискавка вбила футболіста під час матчу: жахливий момент потрапив на відео

В Індонезії під час футбольного матчу від удару блискавки загинув 35-річний чоловік.

Про це пише Independent.

10 лютого футболіст на ім'я Септан Рахарджа брав участь у товариському матчі між Football Boots Indonesia (FBI) Subang та FC Bandung. Він відбувся на стадіоні "Сілівангі", що у місті Бандунг, Західна Ява. Інцидент стався близько 16:20 за місцевим часом.

Погода в той день була похмурою і якоїсь миті у нього вдарила блискавка. Гравець, який перебував неподалік, впав на траву.

Відео цього моторошного моменту було поширене у соціальних мережах:

Man struck by lightning while playing football in Indonesia pic.twitter.com/JHIBDCrgz9 — Naija (@Naija_PR) February 12, 2024

За даними індонезійського PRFM News, Рахарджа ще дихав, коли товариші по команді витягли його з поля до безпечного місця. Втім, на жаль, він помер у лікарні.

Нагадаємо, найшвидший марафонець світу загинув у ДТП у віці 24 років. Також помер тренер Келвіна Кіптума, який перебував з ним у машині.

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