Близький Схід стоїть на порозі великої війни: про що Путін попросив лідера Ірану

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін попросив лідера Ірану аятолу Алі Гаменеї дати стриману відповідь на ймовірне вбивство Ізраїлем лідера ХАМАСу, порадивши уникати нападів на ізраїльських цивільних.

Про це повідомив Reuters з посиланням на два високопоставлених іранських джерела.

За даними джерел, це послання було передано в понеділок колишнім міністром оборони РФ Сергієм Шойгу під час зустрічей в Тегерані з іранськими високопосадовцями.

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Джерела також повідомили, що Тегеран вимагав від Москви постачання винищувачів Су-35 російського виробництва.

У Москві не дали журналістам коментаря, а прокремлівські видання повідомили у вівторок, що Шойгу сказав, що він обговорював вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії під час свого візиту до Тегерана.

Два джерела, обізнані з цим питанням, не надали подальших подробиць про переговори з Шойгу, якийу травні став секретарем Ради безпеки Росії.

Вони сказали, що візит Шойгу був одним з декількох способів, які Москва використовувала, щоб донести до Ірану необхідність стриманості і водночас засудити вбивство Ханії як "дуже небезпечне вбивство", намагаючись запобігти війні на Близькому Сході.

За словами джерел, Близький Схід стоїть на порозі великої війни, і ті, хто стоїть за вбивством, намагаються спровокувати такий конфлікт.

Нагадаємо, 31 липня лідер палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія був застрелений у своїй резиденції в Тегерані. У відповідь на це верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю.

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