"Близько 60% будівель зруйновано": журналісти NYT побачили на власні очі наслідки війни в Газі

Журналісти New York Times стали свідками повного руйнування двох міст, що спричинила війна у Секторі Гази.

Про це йдеться у великому репортажі NYT з місця подій.

"За словами офіційних осіб Гази, під час знищення терористів ХАМАСу у Секторі Гази було вбито близько 23 тисяч жителів Гази — приблизно 1% населення. За даними ООН, понад 80% жителів анклаву було евакуйовано. Близько 60% будівель — зруйновано", — йдеться у матеріалі.

Сектор Гази / Фото: flash90

Журналісти зазначили, що під час їхнього пересування центром Гази у супроводі військових ЦАХАЛу, вони зафіксували руйнування цивільної інфраструктури та сліди війни в кожній будівлі, на подвір'ї і навіть у гаях.

"Деякі будівлі були повністю зруйновані, їхні підлоги склалися, немов купа книжок. Баштові блоки, без цілих секцій, стояли ненадійно. У будинку в Буреї була відсутня зовнішня стіна. Гай по сусідству зрівняли, рослини вирвало з корінням, а земля перетворилася на багнюку", — передають репортери.

Також із посиланням на слова військових, представники ЗМІ зазначили, що зрештою, всі будівлі, швидше за все, буде знищено, коли ЦАХАЛ підірве мережу тунелів терористів, що розташовно під ними.

Ізраїльські військові розповіли, що збитки сталися здебільшого з вини ХАМАСу. Бойовики угруповання закріпилися в житлових районах, використовуючи цивільних як живий щит.

Генерал-майор армії Ізраїлю Ітай Верув вказав на житлові будинки, з яких, за його словами, бойовики ХАМАСу вели вогонь ізраїльським військовим, тож вони були змушені стріляти у відповідь по будинках.

"Ми намагалися уникати попадання по цивільній інфраструктурі, але у нас не було вибору. Збитки не були метою. Це побічний ефект", — сказав генерал Верув.

Нагадаємо, що радикальне палестинське угруповання ХАМАС оголосило про початок операції проти Ізраїлю вранці 7 жовтня, запустивши декілька тисяч ракет. Під удар потрапили південь та центр країни, включно з Тель-Авівом. Багато людей загинуло та було поранено, також бойовики захопили сотні заручників. Після зачищення території Ізраїлю ЦАХАЛ оголосив про операцію зі знищення ХАМАС у Секторі Гази.

Наразі Ізраїль заявив, що його військові починають переходити від широкомасштабної наземної та повітряної кампанії в секторі Газа до більш цілеспрямованої фази війни проти ХАМАС.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що військова кампанія Ізраїлю у Cекторі Гази триватиме ще багато місяців.

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