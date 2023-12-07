Близькосхідне рандеву Путіна: навіщо насправді кремлівський диктатор відвідав ОАЕ та Саудівську Аравію — AP

Путін сказав, що російсько-саудівські відносини “вийшли на такий рівень, якого вони ніколи не бачили”.

Президент Росії Володимир Путін у середу, 6 грудня, відвідав Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію в рамках блискавичного турне, покликаного підвищити авторитет Москви як близькосхідного лідера, навіть незважаючи на те, що війна в Україні триває.

Про це пише Associated Press.

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Путін приземлився в Абу-Дабі, столиці Еміратів, де проходять кліматичні переговори ООН COP28. Це була його перша поїздка в регіон після пандемії коронавірусу і вторгнення в Україну 2022 року.

Виступаючи на початку переговорів з президентом ОАЕ Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном, Путін запропонував обговорити енергетичну співпрацю, конфлікт на Близькому Сході та “українську кризу”. Він високо оцінив нинішній стан відносин Росії з ОАЕ і привітав країну з проведенням кліматичних переговорів COP28.

Володимир Путін з Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном / Фото: Associated Press

Путін, який обмежив свої закордонні поїздки після того, як відправив війська на вторгнення до України, відвідав Китай у жовтні і здійснив кілька поїздок до колишніх радянських республік за останні місяці. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт у зв'язку з війною в Україні.

Ні ОАЕ, ні Саудівська Аравія не підписали договір про заснування МКС, а це означає, що вони не зобов'язані затримувати Путіна за ордером, який звинувачує його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України під час війни. Путін пропустив саміт у Південній Африці на тлі припущень, що його можуть заарештувати після прибуття.

Шейх Абдалла бін Заїд Аль Нагаян, міністр закордонних справ ОАЕ, зустрів усміхненого Путіна після того, як той спустився з трапу свого президентського літака. Чотири винищувачі Су-35 російських ВПС супроводжували його всю дорогу з Росії, приземлившись в комерційному аеропорту Абу-Дабі, оскільки авіабаза Аль-Дафра є головним військовим центром США в регіоні.

Хоча ОАЕ є союзником США, вони мають тісні зв'язки з Росією. Вони привітали Путіна в палаці Каср аль-Ватан в Абу-Дабі салютом з 21 гармати і прольотом військових літаків ОАЕ, які випускали дим у кольорах російського прапора.

“Я радий знову зустрітися з вами”, — сказав шейх Мухаммед, сидячи з Путіним. Пізніше він опублікував заяву, в якій говориться, що вони обговорили “важливість зміцнення діалогу і співпраці для забезпечення стабільності і прогресу”.

Урочистості в Еміратах, які покладаються на США як на свого головного партнера у сфері безпеки, підкреслюють широкі ділові зв'язки ОАЕ з Росією, які розширилися після посилення західних санкцій, спрямованих проти Москви. Російські коментатори кажуть, що ОАЕ є ключовим шляхом для Росії, щоб обійти санкції.

Новий рівень російсько-саудівських відносин

Після прибуття Путіна до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда він і спадковий принц Мухаммед бін Салман обмінялися міцним рукостисканням і посмішками, йдучи на зустріч.

Володимир Путін з Мухаммедом бін Салманом / Фото: Associated Press

Путін сказав, що російсько-саудівські відносини “вийшли на такий рівень, якого вони ніколи не бачили”. Він заявив, що “дуже важливо обмінюватися інформацією та оцінками того, що відбувається в регіоні”.

Мухаммед, своєю чергою, зазначив, що російсько-саудівська співпраця сприяла зміцненню безпеки на Близькому Сході, додавши, що “наша майбутня політична взаємодія і співпраця, безсумнівно, матиме позитивний вплив на глобальну ситуацію”.

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Після переговорів за участю офіційних осіб обох країн Путін і Мухаммед також поспілкувалися за вечерею віч-на-віч, щоб обговорити війну між Ізраїлем і ХАМАСом та “інші чутливі питання міжнародного порядку денного”, за словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

ОАЕ і Саудівська Аравія є ключовими учасниками міжнародних зусиль з врегулювання війни між Ізраїлем і ХАМАСом. Путін має тісні особисті зв'язки з обома правителями.

Цілі Путіна на Близькому Сході

Путін намагається підвищити авторитет Росії як посередника в конфлікті на Близькому Сході і кинути виклик Вашингтону, представивши війну як провал американської дипломатії. Він припустив, що Москва може стати посередником завдяки своїм дружнім зв'язкам як з Ізраїлем, так і з палестинцями.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

У четвер, 7 грудня, Путін продовжує свою дипломатію, приймаючи в Кремлі президента Ірану Ебрагіма Райсі.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС залишається головною проблемою для Близького Сходу, особливо для ОАЕ, які досягли дипломатичного визнання з Ізраїлем 2020 року. Нещодавні напади єменських повстанців-хуситів, яких підтримує Іран, також загрожують комерційному судноплавству в Червоному морі, оскільки ядерна програма Ірану продовжує стрімко розвиватися після розпаду ядерної угоди 2016 року.

Росія є частиною ОПЕК+ — групи членів картелю та інших країн, які керують видобутком нафти з метою підвищення цін на сиру нафту. Минулого тижня група розширила деякі скорочення видобутку на наступний рік і залучила до неї нового постачальника нафти — Бразилію. Нафта еталонної марки Brent торгувалася в середу, 6 грудня, близько 77 доларів за барель, в порівнянні з майже 100 доларами у вересні, через занепокоєння щодо ослаблення світової економіки.

Прессекретар Кремля Пєсков заявив, що Путін і Мохаммед обговорили співпрацю в рамках ОПЕК+ під час переговорів у середу, 6 грудня, відзначивши відповідальність своїх країн за стабілізацію світового нафтового ринку.

Реакція світу на “вихід Путіна з бункера”

Візит Путіна відбувся після того, як на COP28 виступила ціла низка західних лідерів, серед яких віце-президент США Камала Гарріс, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та інші, які підтримують Україну.

Посланець США з питань клімату Джон Керрі та адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер відвідали український павільйон на COP28.

Пізніше, спілкуючись з журналістами, Керрі сказав у відповідь на запитання про Путіна: “Окрім того, що ви згадуєте про нього тут, я трохи забув, що він може приїхати до регіону”.

“Я думаю, що в силу того, що він зробив в Україні, його присутність може заохотити людей зробити те, що зробила Європа — найшвидший перехід на інший вид палива в результаті його дій, — сказав Керрі. — Він одноосібно прискорив трансформацію Європи більше, ніж будь-хто інший, взявши газ на озброєння”.

Українці, присутні на конференції COP28, висловили обурення тим, що Путін перебуває в країні в той самий час, коли він скоює екологічні злочини в їхній країні.

“Надзвичайно прикро бачити, як світ ставиться до воєнних злочинців, бо саме таким він є, на мою думку, — сказала Маргарита Богданова, працівниця українського павільйону на кліматичному саміті COP28, витираючи сльози. — Бачити, як люди допускають таких людей, як він, на великі події, ... ставляться до нього як до дорогого гостя, — це так лицемірно, на мою думку”.

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