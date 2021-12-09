Блогер-дайвер допоміг знайти тіла юнака і дівчини, які зникли 21 рік тому

Блогер склав список найближчих водойм і став досліджувати дно за допомогою спеціального обладнання.

У Теннессі, США, ютубер, який займається дайвінгом, виявив машину з останками юнака та дівчини, що потонули 21 рік тому.

Про це інформує NBC News.

18-річну Ерін Фостер і 17-річного Джеремі Бехтела востаннє бачили 3 квітня 2000 року після того, як вони вийшли з дому Фостер. Після цього молоді люди зникли і поліція так і не змогла їх знайти. Протягом багатьох років у їхній справі не було жодних доказів.

Дайвер і автор YouTube-каналу Джеремі Сайдс, який займається пошуком зниклих людей, почав власне розслідування. Він склав список водойм міста та околиці. Він на човні став прочісувати дно за допомогою спеціального обладнання.

Минулого тижня аквалангіст Сайдс знайшов автомобіль, на якому їхали Фостер і Бехтел, на дні однієї з водойм. Поліція підтвердила, що автомобіль належав Фостер. Всередині машини виявили останки тіл двох людей. Наразі експерти готуються провести аналіз ДНК. Про знахідку вже повідомили родини загиблих.

"З одного боку, я дуже радий, що зміг їх знайти. Водночас, мені так прикро, що вони там опинилися. Я не можу повірити – минуло понад 20 років, як вони сиділи там і чекали, поки хтось їх знайде", — сказав Сайдс.

Фото: White County Sheriff's Office

Місцевий шериф Стів Пейдж розповів, що аквалангісти прочісували цю водойму 20 років тому, шукаючи загиблих, проте нічого не виявили.

Нагадаємо, що у Британії вбивцю 86-річної жінки вдалося знайти через 20 років після злочину завдяки аналізу ДНК.

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