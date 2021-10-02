Блогер влаштував інтимну фотосесію на тлі храму: фото

Облогера та учасницю фотосесії затримали на десять днів.

У Росії блогер Руслана Бобієва з Таджикистану влаштував інтимну фотосесію на тлі храму Василя Блаженного: його хочуть вислати з країни.

Рішення ухвалив Замоскворецький суд Москви, повідомляють, російські ЗМІ.

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"Суд визнав Руслана (за паспортом - Музаффара) винним і призначив йому покарання у вигляді арешту на десять діб з штрафом в розмірі пять тисяч рублів і адміністративного видворення за межі РФ", йдеться в повідомленні пресслужби інстанції.

Бабієв 29 вересня опублікував в своєму Instagram і TikTok знімок, зроблений на тлі храму в центрі столиці. У кадрі чоловік разом з дівчиною в поліцейській куртці імітував статевий акт. "Трудовий кодекс - не кримінал. Можна і порушити", - підписав він фото. Утім, знімок згодом блогер видалив.

Фото з відкритих джерел

Вже наступного дня блогер Сергій Колесников в своєму Telegram попросив правоохоронців провести перевірку щодо Бобієва. Мовляв, фото демонструють неповагу до поліції і православ'я. Правоохоронці затримали Бобієва, а також блогершу Анастасію Чистову, яка брала участь у фотосесії.

За даними Telegram-каналу Mash, дівчина чинила опір під час затримання. Її заарештована на десять діб. Стосовно блогерів склали адмінпротоколи за кількома статями.

Згодом блогер перепросив за фото, які з'явилися у його соцмережах. "Я знімав біля храму. Я перепрошую, я щиро перепрошую. Я ніколи більше так не буду робити",- сказав Бобієв. Він також додав, що його Instagram, де було 100 тисяч підписників, заблокували.

Як повідомлялося, у російській Пермі блогер розгромив магазин заради переглядів в соцмережах, а отримав штраф.Зазначається, що пермяк прийшов до місцевого супермаркету "Пятерочка" і вирішив пограти там в футбол.

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