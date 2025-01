Блогер помер під час набивання величезного тату – фото

У Бразилії інфлюєнсер і бізнесмен помер під час набивання величезного татуювання. Це сталося після того, як 21-річний блогер із Таїланду помер після виконання забаганки підписника.

20 січня у Рікардо Годої зупинилося серце в лікарні Dia Revitalite в Ітапемі, де він записався на загальний наркоз, щоб допомогти йому зробити величезне татуювання на спині. Про це повідомляє Need To Know.

У день інциденту 46-річний Рікардо повідомив підписникам, що він пройде медичну процедуру і планує відновити свою діяльність до 16:00. Однак близько полудня його смерть була підтверджена після повідомлень про ускладнення, пов'язані із загальним наркозом.

Поліція Санта-Катаріни заявила, що збирає свідчення і аналізує відповідні документи. Слідчі також зосереджуються на тому, чи мала місце медична недбалість, помилки при введенні анестезії або порушення лікарняних протоколів.

У бізнесмена залишилися дружина і діти.

Рікардо Годої / Фото: instagram.com/ricardo.godoi.oficial

