Блогер розбив літак заради переглядів на YouTube: як його покарали

Ютубера Тревора Джейкоб, який розбив свій літак заради переглядів, ув'язнили.

Про це пише BBC.

30-річний блогер опублікував відео авіакатастрофи у грудні 2021 року, маючи на увазі, що це був нещасний випадок. Він катапультувався з літака з палицею для селфі в руці і зістрибнув із парашутом на землю.

Кліп був переглянутий мільйони разів, перш ніж його видалили.

Тревор Джейкоб розбив літак заради популярності / Фото: скриншот з відео

В угоді про визнання провини Джейкоб сказав, що зняв відео для реклами товару. Раніше цього року колишній олімпійський сноубордист визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у знищенні та приховуванні з метою перешкодити федеральному розслідуванню.

Джейкоб "швидше за все вчинив цей злочин, щоб привернути увагу до себе в соціальних мережах та новинах, а також отримати фінансову вигоду", заявили федеральні прокурори Каліфорнії. "Проте, таку "сміливу" поведінку не можна терпіти", — додали вони.

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Тревора засудили до шести місяців за ґратами. У своїй заяві Джейкоб сказав, що "цей досвід був дуже принизливим" і назвав вирок "правильним рішенням".

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Джейкоб залишив аеропорт Санта-Барбари, штат Каліфорнія, в одиночний рейс із камерами, встановленими на його літаку. Разом із фотоапаратами Джейкоб взяв із собою парашут, а також палицю для селфі. Літак врізався в національний ліс Лос-Падрес через 35 хвилин після зльоту. Джейкоб підійшов до місця події і знайшов відзнятий матеріал.

Потім 23 грудня він завантажив на YouTube відео під назвою "Я розбив свій літак", в якому містилася реклама компанії, яка виробляє гаманці, як заявили прокурори. Деякі глядачі скептично сприйняли катастрофу, зазначивши, що Джейкоб вже був з парашутом і не зробив жодних спроб безпечно посадити літак. Він повідомив про катастрофу до Національної ради з безпеки на транспорті, яка заявила, що несе відповідальність за збереження уламків. Пізніше Джейкоб заявив, що не знає, де саме це місце. Втім потім він повернувся на гелікоптері та прибрав уламки, які пізніше знищив.

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