Блогер з Таджикистану імітував оральний секс на тлі храму Василія Блаженного в Москві

Дівчина, яку він запросив для фотосесії, була одягнута в куртку з написом “Поліція”.

У Москві затримали таджицького блогера Руслана Бобієва, який разом з дівчиною в поліцейській куртці провів “інтимну” фотосесію на тлі храму Василя Блаженного біля Красної площі.

Про це у четвер, 30 вересня, повідомляє Telegram-канал Mash.

На поширеному в соцмережах Instagram і TikTok знімку Бобієв разом з дівчиною зімітував оральний секс на тлі храму: дівчина стоїть на колінах перед блогером, а він тримає її за волосся.

“Трудовий кодекс - не кримінальний, можна і порушити”, - підписав він провокативне фото.

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Після цього Instagram Бобієва зі 100 тисячами передплатників було заблоковано, а знімок видалений з усіх його акаунтів.

Через деякий час Бобієва і дівчину-модель затримала поліція. Стосовно нього складено адміністративні протоколи за статтями про опір поліції при затриманні і порушення іноземним громадянином правил в'їзду в РФ або режиму перебування. Дівчині пред’явили звинувачення у незаконному носінні поліцейської форми.

Тепер таджицького блогера можуть депортувати з Росії.

Нагадаємо, раніше у російському МВС ухвалили рішення про “небажаність перебування” в країні білоруського коміка Ідрака Мірзалізаде і довічно заборонили йому в’їзд до РФ.

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