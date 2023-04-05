Блогер знімав пранк із незнайомцем та отримав від нього кулю в живіт (відео)

YouTube-блогер Таннер Кук, який знімав жартівливе відео, отримав кулю в живіт після того, як незнайомець "не сприйняв це добре".

Після невдалого пранку 21-річний хлопець декілька днів боровся за своє життя в реанімації. Про це пише wusa9.com.

Фото: ladbible.com

У повідомленні йдеться, що Кук знімав відео у торговому центрі Dulles Town Center, що у Вірджинії, США, коли між ним та іншим чоловіком у фудкорті почалася бійка.

Все закінчилося тим, що Кук потрапив до лікарні після того, як Алан Коулі нібито відкрив вогонь посеред жвавого торгового центру. Куля пробила шлунок та печінку блогера.

Поліція заарештувала Коулі у неділю, 2 квітня, у зв'язку з інцидентом.

The moment police apprehended shooting Suspect at Dulles Town Center today pic.twitter.com/shv0cjQm8k — VAhiphopandnews (@VAhiphopandnewz) April 2, 2023

Йому було пред'явлено звинувачення у умисному пораненні з обтяжуючими обставинами, застосуванні вогнепальної зброї при скоєнні тяжкого злочину та застосуванні вогнепальної зброї у будівлі.

Фото: ladbible.com

Шериф Майк Чепмен повідомив, що стрілянина викликала паніку у торговому центрі після того, як між двома чоловіками спалахнула бійка.

Кук, який після перестрілки переніс операцію, розповів, що жартував з Коулі для свого YouTube-каналу Classified Goons, на якому понад 40 000 підписників.

"Я розігрував жарт, простий розіграш, а цей хлопець не дуже добре це сприйняв і вистрелив у мене. Він нічого мені не сказав", - сказав автор контенту.

Пранк знімав на відео один із друзів Кука. Ці кадри тепер є частиною доказів, які прокурори сподіваються використати, щоб засудити Коулі за його передбачувані злочини.

Зі свого боку, ютубер повідомив, що не збирається припиняти розігрувати незнайомців.

Нагадаємо, у лікарні Великої Британії забули про пацієнта. Він впав та помер у приймальному відділенні.

Читайте також: