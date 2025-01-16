Блогерка труїла власну дитину заради підписників і донатів: деталі скандалу

Жінка вводила однорічній дитині недозволені речовини, а потім знімала на відео, як донька мучиться від болю.

34-річну блогерку з Австралії звинуватили в тому, що вона катувала свою маленьку доньку та фотографувала її страждання та болі, щоб отримати пожертви.

Про це пише abc.net.

Горе-матір звинуватили в тому, що вона вводила отруту у тіло своєї однорічної дитини, щоб потім знімати її болі на камеру і виманювати гроші у довірливих підписників. Про злочин стало відомо, коли дитину госпіталізували із серйозним захворюванням і лікарі з'ясували причину.

Після місяців розслідування 34-річну жінку звинуватили в тортурах, застосуванні отрути, а також у створенні матеріалів для експлуатації дітей і шахрайстві.

Жінку звинувачують у шахрайстві на 60 000 австралійських доларів (37 300 доларів США) через пожертвування на GoFundM на платформі GoFundMe.

"Ми мали справу з GoFundMe, і я зрозумів, що сайт робить спроби повернути ці гроші людям, які їх пожертвували", – каже слідчий.

Поліція стверджує, що дитина "важко захворіла" і могла б померти, якби вона залишилася під опікою обвинуваченого. Зараз малеча почувається відносно добре.

Поліція стверджує, що дитина "важко захворіла" і могла б померти, якби вона залишилася під опікою обвинуваченої

Невдовзі жінка має постати перед магістратським судом Брісбена.

Раніше повідомлялося, що на Черкащині породілля запхала немовля до пакета і викинула на смітник.

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