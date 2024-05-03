Блогерку ув'язнили на 11 років за те, що вона ходила крамницями у "непристойному одязі" – фото

Втім, вважають, що за цим ховається зовсім інша причина.

Фітнес-інфлюєнсерку із Саудівської Аравії ув'язнили на 11 років після того, як вона пішла на шопінг у вбранні, яке було визнано непристойним.

Про це пише The Sun.

Вирок 29-річній Манаель аль-Отайбі був винесений у січні, але подробиці цієї шокувальної справи стали відомі лише зараз. Нещодавно країна відповіла на запит Організації Об'єднаних Націй з прав людини після того, як заявила, що вона була ув'язнена за "терористичні злочини".

Amnesty International та Al Qst, саудівська правозахисна група, що базується в Лондоні, розкритикували цю версію і заявили, що аль-Отайбі насправді була ув'язнена з іншої причини. За їхніми словами, її вибір одягу та дописи в соціальних мережах, де вона розмістила гештег "скасувати чоловічу опіку", привели її до конфлікту з консервативною країною.

Манаель аль-Отайбі / Фото: instagram.com/manahelal_otibi

Аль-Отайбі носила те, що на відео було розцінено як "непристойний одяг", і ходила крамницями без абаї, довгого халата, стверджують групи. Саудівська Аравія заявила, що аль-Отайбі була "засуджена за терористичні злочини, які не мають жодного відношення до здійснення нею свободи думки і вираження поглядів або до її дописів у соціальних мережах".

Антитерористичний закон країни, за яким було засуджено аль-Отаїбі, був розкритикований ООН як надто широкий інструмент для припинення інакомислення.

Манаель аль-Отайбі / Фото: instagram.com/manahelal_otibi

Біссан Факіх, координатор кампанії Amnesty International в Саудівській Аравії, заявив: "Засудження Манаель до 11 років ув'язнення є жахливою і жорстокою несправедливістю. Цим вироком влада Саудівської Аравії викрила порожнечу своїх широко розрекламованих реформ у сфері прав жінок останніх років і продемонструвала свою холодну прихильність до придушення мирного інакомислення".

Ліна Альхатлул, голова відділу моніторингу та адвокації Аль-Каїди, сказала: "Впевненість Манаель у тому, що вона може діяти вільно, могла б стати позитивною рекламою для широко розрекламованого наративу Мохаммеда бін Салмана про те, що він очолює реформи у сфері прав жінок в країні. Натомість, заарештувавши її і винісши цей обурливий вирок, влада Саудівської Аравії ще раз продемонструвала свавільний і суперечливий характер своїх так званих реформ, а також свою незмінну рішучість контролювати жінок Саудівської Аравії".

Манаель аль-Отайбі під час мандрівки Україною / Фото: instagram.com/manahelal_otibi

Саудівська Аравія заперечила звинувачення відомих правозахисних груп у своєму листі до ООН.

Це сталося в той час, коли в Саудівській Аравії відкривається перший у світі тематичний парк Dragon Ball, і країна нарощує свої зусилля для залучення туристів. Очікується, що це буде видовище, на яке варто подивитися, з величезним 70-метровим драконом у центрі і більш ніж 30 захоплюючими атракціонами. Але, хоча дехто в захопленні від парку, натхненного коміксами, інші критикують країну за її жорстокий режим.

Нагадаємо, двійника Майкла Джексона засудили за сексуальне насильство над неповнолітньою. Його засудили до умовного терміну та зобов'язали продовжити лікування.

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