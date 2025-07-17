Блогер-мільйонер скинув сина до озера зі скелі: відео підірвало Мережу

Блогер-мільйонер скинув сина до озера зі скелі / © people.com

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Гарретт Джі, засновник популярного тревел-блогу The Bucket List Family, опинився у центрі скандалу після того, як опублікував відео, де він скидає свого семирічного сина Каліхана зі скелі до озера.

Ролик, викладений в Instagram 13 липня, зібрав понад 3,5 мільйона переглядів і розділив інтернет-спільноту.

На відео, знятому над мальовничим озером Павелл у США, видно, як Гарретт Джі стоїть на високій скелі разом із сином. Батько підбадьорює хлопчика, а потім піднімає його і кидає у воду. Хоча Каліхан кричав під час стрибка, він виринув із води з радісним обличчям, показуючи батькові жест «палець вгору». Після цього Джі сам стрибає слідом за сином.

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У дописі до відео Гарретт Джі пояснив, що такий екстремальний підхід до виховання не є універсальною порадою і підходить не для всіх дітей. Він підкреслив, що безпека була найвищим пріоритетом, і вони обрали безпечну висоту, щоб уникнути ризику удару об скелю. За словами блогера, син сам погодився на стрибок попри відчуття страху. «Кожна дитина унікальна, і підхід до виховання має бути індивідуальним», — додав він.

Реакція глядачів: від захоплення до засудження

Реакція аудиторії виявилася вкрай неоднозначною. Частина користувачів різко розкритикувала дії батька, вважаючи, що дитина була налякана і неготова до такого екстремального досвіду. Вони звинувачували його в ризикуванні життям та емоційним станом сина.

Натомість інші коментатори підтримали Гарретта, назвавши його метод «екстремальною довірою» і прикладом того, як батьки можуть допомагати дітям долати страхи. Джі уточнив у коментарях, що син мав вибір і свідомо ухвалив рішення, хоча це був складний момент як для дитини, так і для нього самого.

Сім’я Джі: мільйонери-мандрівники та екстремали

Видання People зазначає, що The Bucket List Family відома своїми сміливими подорожами та екстремальними пригодами по всьому світу. Від моменту заснування 2015 року вони ділилися відео, де серфлять з акулами, взаємодіють з морськими тваринами та переживають інші захопливі моменти.

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Канали сім’ї в Instagram та YouTube налічують мільйони підписників. Ідея проєкту виникла після того, як стартап Гарретта був придбаний Snapchat за 54 мільйони доларів. Це дозволило родині продати все своє майно і вирушити в навколосвітню подорож, перетворивши життя на суцільну пригоду.

Нагадаємо, в київській приватній клініці у пацієнта зупинилося серце після введення йому заспокійливого препарату. Лікареві, який вирішив зробити укол, повідомили про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків.