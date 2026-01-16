Блогер склав антирейтинг туристичних міст США, які краще оминати

Туристам порадили, до яких міст в Америці краще не їхати / © iStock

США — величезна країна з неймовірними і дуже різноманітними краєвидами, але не кожен напрямок для подорожей вартий витраченого часу та грошей. Мандрівник Сем Сірс поділився своїм досвідом у статті для Travel Off Path, виділивши п’ятірку міст, які залишили у нього лише негативні спогади.

Ось його антирейтинг: від просто нудних до відверто жахливих місць.

5. Колорадо-Спрінгс: «Ви любите каміння?»

На п’ятому місця антирейтингу опинилося місто Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо. Сем назвав його «Colorado Springzzz», натякаючи на смертельну нудьгу.

«Я знайшов це місто неймовірно нудним», — пише він.

Головне, для чого сюди їдуть туристи — відвідати так званий «Сад богів», а це просто красиві скелі. Автор порівняв їх із Пізанською вежею: місце для одного банального фото, заради якого не варто летіти через пів країни.

Колорадо-Спрінгс скелі Сад богів

4. Лас-Вегас: «Плати за це, плати за те»

Четверте місце антирейтингу посіло «Місто гріхів» у Неваді. Лас-Вегас розчарував мандрівника своєю штучністю та жадібністю.

«Туризм падає, а ціни ростуть», — зазначає Сем.

Він поскаржився на розбавлені коктейлі за 25 доларів, приховані комісії на кожному кроці та загальну атмосферу «викачування грошей». Навіть якщо ви не граєте в казино, ви все одно почуваєтеся так, ніби програли.

Лас-Вегас / © Getty Images

3. Окленд: «Пахва Каліфорнії»

Дуже жорстку характеристику і третє місце Сем надав сусідньому з Сан-Франциско місту Окленд. Автор назвав «пахвою Каліфорнії» — брудним та кримінальним.

«Я дав йому шанс показати приховані перлини, але навіть Чайна-таун був позбавлений індивідуальності», — згадує він.

На думку блогера, єдина причина опинитися в Окленді — це дешевий авіаквиток, а потім можна одразу сісти на метро і втекти до Сан-Франциско.

Місто Окленд в Каліфорнії

2. Альбукерке: «Велике місто, де нічого робити»

У штаті Нью-Мексико мандрівнику настільки не сподобалось в Альбукерке, що він надав місту другу сходинку антирейтингу. Це місто стало найбільшим розчаруванням серед мегаполісів. Сірий міський пейзаж, невиразні гори та вулиці, що кишать злочинністю.

«Ви не побачите мене в Альбукерке знову», — категорично заявив блогер, порадивши краще поїхати до Санта-Фе або Ель-Пасо.

1. Галвестон: «Найбільш переоцінений пляж»

Перше місце антирейтингу мандрівника посів Галвестон у Техасі. Місто часто рекламують як курорт, але реальність шокувала Сема.

Замість райського куточка він побачив каламутну воду, що нагадує річкову, і брудний пісок.

«Вибачте за неприємні спогади, але під час моєї останньої поїздки я наступив на м’який, використаний підгузок прямо на пляжі», — розповів він.

Це остаточно відбило у нього бажання повертатися туди, попри те, що він народився у Техасі.

Місто Галвестон у Техасі

