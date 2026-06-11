Блогеру загрожує реальне ув'язнення через мем зі Шреком: кому він відправив непристойне “фото”

Блогер відправив політику непристойне «фото» Шрека і опинився за ґратами / © NEWSru.ua

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У США правоохоронці затримали політичного журналіста за надіслані місцевому сенатору провокативні текстові повідомлення. Поліція інкримінує чоловікові телекомунікаційне переслідування 1 ступеня через спробу образити 74-річного політика-республіканця.

Про цей надзвичайно дивний політичний інцидент із затриманням медійника повідомляє британське видання Daily Star.

Деталі затримання та звинувачення

Затриманим виявився блогер під псевдонімом Рустер, який регулярно критикував діяльність сенатора Джеррі Чіріно. Журналіст часто називав цього державного діяча «Маленьким Муссоліні» через його специфічні політичні погляди та сумнівні методи роботи.

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Колега заарештованого розповів місцевим засобам масової інформації, що справжньою причиною арешту стали саме повідомлення з картинкою мультиплікаційного персонажа.

«Якщо це дійсно правда, що його заарештували через це, то це відверте переслідування політичного опонента і журналіста», — наголосив колега.

Адвокат затриманого також публічно підтримав цю версію подій та назвав дії поліції абсолютно неприпустимими. Захисник підкреслив, що картинку зі статевим органом Шрека можна легко знайти у вільному доступі в інтернеті, тому арешт є безпідставним.

Реакція влади та можливе покарання

Сам 74-річний сенатор категорично заперечує свою особисту причетність до ініціювання цього скандального розслідування. Політик заявив пресі, що він не звертався до правоохоронних органів із жодними проханнями щодо арешту журналіста.

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Блогера протримали у місцевій окружній в’язниці всю ніч, після чого суд дозволив йому вийти на волю під заставу. Після звільнення чоловік одразу опублікував офіційну заяву, у якій пообіцяв повністю довести свою невинуватість.

«Робота з висвітлення жалюгідного і гнилого дна політики Огайо є занадто важливою, щоб відволікатися на цю спробу втручання», — заявив журналіст.

Якщо суд визнає блогера винним у цьому правопорушенні, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 180 днів позбавлення волі. Крім тюремного терміну, чоловікові доведеться сплатити грошовий штраф у розмірі до 1000 доларів.

Варто зазначити, що персонаж Шрек став всесвітньо відомим ще у 2001 році після виходу однойменного мультиплікаційного фільму. Реліз 5 частини культової франшизи попередньо запланований на 30 червня 2027 року, де до озвучення має повернутися оригінальний акторський склад.

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