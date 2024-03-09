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Блокада кордону з Україною: чи вдалося Туску домовитися з польськими фермерами

Блокада кордону з Україною: чи вдалося Туску домовитися з польськими фермерами

Блокування кордону поляками / Колаж: ТСН.ua

Остаточного порозуміння з урядом немає, про припинення протесту і блокади кордону наразі не йдеться.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не зміг переконати лідерів фермерських організацій, які блокують кордон з Україною, припинити страйк.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на одного з учасників переговорів, які в суботу, 9 березня, тривали понад три години.

Фермер Анджей Соботінський повідомив виданню, що остаточного порозуміння з урядом немає, про припинення протесту і блокади кордону наразі не йдеться.

За його словами, польський прем’єр сказав, що буде намагатися переконати Єврокомісію щодо “Зеленого курсу” [запровадження низки комплексних заходів, спрямованих на зниження викидів парникових газів, які фермери називають “вбивчими” для свого бізнесу], а також пообіцяв за рахунок державних коштів скупити у фермерів надлишок збіжжя.

“Це є якесь розвʼязання проблеми щодо надлишку збіжжя на польського ринку. Це б дозволило фермерам продати те, що залишається, і мати порожні склади. Але якщо і далі буде надходити збіжжя з Росії та інших країн з поза ЄС – то за рік буде та сама проблема”, – сказав Соботінський.

Фермер стверджує, що Туск заявив, що не закриватиме кордон для товарообігу.

В уряді Польщі зустріч поки що не коментували. 

Нагадаємо, раніше польські фермери повідомили про намір продовжити протести та блокаду українського кордону до кінця квітня 2024 року.

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