Блокада кордону з Україною: уряд Румунії схвалив пакет заходів, погоджений із фермерами та перевізниками

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку представив деякі з перших заходів, погоджених із фермерами та перевізниками. Він підкреслив, що протести були виправдані.

Про це пише Reuters.

"Ми схвалюємо перший пакет заходів, який погоджено з фермерами та перевізниками. Зрозуміло, що протести були виправдані", – зазначив політик.

Про що йдеться

Як відзначають у ЗМІ, заходи передбачають:

компенсацію у розмірі 100 євро за гектар і до 280 000 євро фермерам за збитки, зазнані через війну в Україні;

деякі зміни правил, яких вимагають далекобійники.

У заяві деяких протестувальників йдеться, що демонстрації продовжуватимуть доти, доки вони не "побачать схвалений закон, який забезпечує вирішення якомога більшої кількості проблем, на які було вказано".

Нагадаємо, зранку 18 січня румунські фермери технікою заблокували пункт пропуску "Халмеу-Дякове", що на кордоні із Закарпатською областю. Біля КПП утворилися черги з транспортних засобів.

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