Блокада Тайваню: чи наважиться Пекін на радикальні кроки та як Пелосі залишатиме острів, оточений армією КНР

У соцмережах вже з'явилася карта, що острів Тайвань буде фактично заблокований китайськими силами, які уже за декілька годин мають розпочати військові навчання.

Китай і Тайвань зіткнулися з найнебезпечнішою військовою ескалацією за понад два десятиліття після того, як Пекін пообіцяв оточити острів військовими навчаннями з бойовою стрільбою у відповідь на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Про це пише Рolitico.

На думку видання, Китай міг би нав’язати ефективну торговельну блокаду навколо демократичного острова, який має вирішальне значення для глобальних ланцюгів поставок через передове виробництво мікрочіпів.

За словами М. Тейлора Фравела, директора Програми досліджень безпеки Массачусетського технологічного інституту, масштаби шести закритих районів, що оточують узбережжя Тайваню, є безпрецедентними.

"Близько до Тайваню так багато заблокованих районів. Сфера дії цих зон буквально атакує Тайвань з чотирьох напрямків — сходу, півдня, заходу та півночі", – зазначив експерт.

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Відповідь на поїздку Пелосі прийшла швидко. Армія КНР, оголосивши про початок навчань у вівторок увечері, відхилилася від попередньої офіційної заяви Китаю, згідно з якою військові навчання відбудуться між четвергом і неділею.

Видання Spectator звертає увагу, що у січні 2021 року Пекін ухвалив закон про берегову охорону, який надає береговій охороні повноваження вживати "всіх необхідних заходів, включаючи використання зброї", для захисту суверенітету Китаю.

Важливо, що ці повноваження дозволені в межах "вод під юрисдикцією Китайської Народної Республіки". До недавнього часу вважалося, що новий закон спрямований на захист амбіцій Пекіна в Південно-Китайському морі. Але потім, минулого місяця, міністерство закордонних справ Китаю оголосило, що Тайванська протока не є міжнародними водами, а "внутрішніми водами Китаю, територіальним морем, прилеглою зоною та виключною економічною зоною в такому порядку".

Тим часом, у ВВС звернули увагу на символічність траєкторії руху літака Пелосі. Коли вона покинула Малайзію, китайські соціальні мережі дуже уважно стежили за маршрутом польоту.

Увійшовши на Тайвань зі сходу, від узбережжя Філіппін, Пелосі трималася далеко від Тайванської протоки. Трасу польоту затверджує Вашингтон. Тож це може бути одним із маленьких сигналів між двома ворогуючими супердержавами про те, що вони не хочуть ескалації, пишуть у виданні.

Водночас у соцмережах вже з'явилася карта, що острів Тайвань буде фактично заблокований китайськими силами, які уже за декілька годин мають розпочати військові навчання.

Фото: УНІАН

Член правління української асоціації китаєзнавців, журналіст Олесь Коваль звернув увагу, що ці навчання потенційно можуть становити загрозу для Пелосі, яка ще має вилетіти з острова.

Про це він заяивив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

На думку Коваля, візит Пелосі занадто розпіарений, адже американські політики вже відвідували Тайвань і раніше.

"Зараз вона (реакція Китаю. – Ред.) доволі незрозуміла. Але завтра розпочнуться маневри. Тут теж питання – наскільки ці маневри будуть загрозливими для Тайваню і для Пелосі, яка ще має вилетіти з острова", – зазначив він.

Нагадаємо, що на Тайвані приземлився літак з Ненсі Пелосі.

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