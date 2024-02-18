Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Блокада українського збіжжя: Польща пропускає зерно з РФ у великих обсягах – подробиці

Блокада українського збіжжя: Польща пропускає зерно з РФ у великих обсягах – подробиці

Українське зерно / Фото: Getty Images

Росія завезла до Польщі понад 11 млн тонн зерна.

Польські фермери активно блокують ввезення до їхньої країни українського зерна. Однак, Росія, за період  2022-2023 років завезла до Польщі 12 млн тонн зерна. При цьому українського зерна зайшло до країни в обсягу лише 4,3 млн тонн. 

Про це пише Центр протидії дезінформації РНБО.   

"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 року? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн – 4,3", - заявила очільниця департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. 

Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль.

Нагадаємо, польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною.

Читайте також:

Польща перепросила за розсипане українське зерно, але вибачення нагадує виправдання

Польща перепросила за розсипане українське зерно, але вибачення нагадує виправдання

Повʼязані теми:

Наступна публікація