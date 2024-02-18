Блокада українського збіжжя: Польща пропускає зерно з РФ у великих обсягах – подробиці

Росія завезла до Польщі понад 11 млн тонн зерна.
Польські фермери активно блокують ввезення до їхньої країни українського зерна. Однак, Росія, за період 2022-2023 років завезла до Польщі 12 млн тонн зерна. При цьому українського зерна зайшло до країни в обсягу лише 4,3 млн тонн.
Про це пише Центр протидії дезінформації РНБО.
"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 року? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн – 4,3", - заявила очільниця департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук.
Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль.
Нагадаємо, польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною.
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