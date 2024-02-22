Блокада української агропродукції на кордоні Польщі: у Єврокомісії заявили про пошуки компромісу

Недавню зустріч координаційної групи за участі представників Єврокомісії, України та п’яти сусідніх з нею країн речник Єврокомісї назвав “надзвичайно корисною”.

У Єврокомісії тривають пошуки компромісного рішення, яке б узгодило підтримку економіки України, включаючи її агросектор, та захист чутливих секторів європейського ринку.

Про це заявив на брифінгу речник Європейської комісії Олоф Гілл, передає Укрінформ.

“Це складні питання, для яких немає простих рішень”, - сказав він.

Недавню зустріч координаційної групи за участі представників Єврокомісії, України та п’яти сусідніх з нею країн речник Єврокомісї назвав “надзвичайно корисною”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи призвела ситуація на кордоні з Україною до дестабілізації внутрішнього ринку, Олоф Гілл не дав конкретної відповіді.

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“Польща запровадила односторонню блокаду проти імпорту з України, і можна лише запитувати - чи це працює так, як було задумано, особливо з огляду на те, що зараз фермери блокують прикордонні пункти”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо зростання аграрного експорту з Росії на європейський ринок, у тому числі – до Польщі, він нагадав, що російський сільськогосподарський імпорт не входить до загального переліку європейських санкцій проти Росії, оскільки вважається важливим для підтримання глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, у Брюсселі 20 лютого відбулась зустріч координаційної групи щодо українського експорту, під час якої Україна та Польща продовжили шукати порозуміння щодо експорту української агропродукції.

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