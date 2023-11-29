Блокада вантажівок на кордоні: уряд Польщі вимагатиме від ЄС розірвати угоду з Україною

У середу, 29 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що уряд вимагатиме відновити дозвільну систему для українських перевізників, яку було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Про це повідомляє Польське радіо.

Скасування цієї угоди, яка була кроком сприяння Україні в умовах російської агресії, стало головною вимогою польських перевізників, які від 6 листопада блокують пункти пропуску на кордоні з Україною.

Саме до цього протесту перевізників на польсько-українському кордоні апелював Моравецький, коментуючи наміри польського уряду вимагати повернення дозволів на міжнародні перевезення для українців.

“Дуже важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні вказівки на засідання Транспортної ради ЄС [відбудеться 4 грудня 2023 року в Брюсселі], щоб повернутися до попередньої дозвільної системи. Система дозволів діяла добре. Ми запропонуємо відновлення цієї дозвільної системи”,- заявив він.

Очільник польського уряду також повідомив, що польська делегація в Києві узгодила певні зміни, які, можливо, пришвидшать пропуск через кордон порожніх вантажівок, що зменшить черги.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали безстроковий протест 6 листопада. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

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