Бойові дії у Ірані / © Clash Report в мережі Х

Блокування Іраном Ормузької протоки може вплинути на нафтовий ринок і спровокувати підвищення цін, однак масштабних глобальних наслідків очікувати не варто.

Таку думку в етері Еспресо висловив доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач.

«Перекриття Іраном Ормузької протоки потягне зміни, але я не казав би, що глобальні. Давайте без перебільшень: там лише дві авіаносні групи з одинадцяти, які є у США, і там дійсно зараз скупчено достатньо техніки, щоб розгорнути швидкий військовий сценарій проти режиму аятол. Я переконаний, що події розвиватимуться дуже стрімко — як військові, так і подальші переговори. Ми зробили стратегічне моделювання і не бачимо ціни $200 за барель. А також не бачимо тривалого конфлікту — скоріше, він буде коротким», — зазначив Длігач.

На його переконання, Іран фактично не має можливостей зірвати потенційний військовий сценарій за участю Ізраїлю та США.

Економіст вважає, що ціни на нафту зростуть, однак без катастрофічних наслідків для світової економіки.

«Звичайно, буде зростання ціни на нафту, можливо, навіть до рівня $100 за барель. Світової катастрофи не буде. В цілому цифра навіть у 30% експортних потоків є порогом. Не можна сказати, що зараз існує дефіцит нафти на світовому ринку: є відкриття експорту нафти із Венесуели, також збільшений експорт із США — все це говорить про те, що є способи, яким чином знижувати тиск на вартість нафти», — підсумував він.

