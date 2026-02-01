Блокування Starlink для Росії: Маск зробив заяву, реакція Федорова

"Старлінк" / © Getty Images

Мільярдер Ілон Маск повідомив, що перші кроки щодо обмеження несанкціонованого використання мережі Starlink у Росії вже дали результати. Він зазначив, що готовий зробити більше.

Про це Маск написав у соцмережі X.

Підприємець заявив, що обмеження доступу до Starlink у Росії спрацювали і попросив повідомити, якщо потрібні додаткові заходи.

«Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоноване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, чи потрібно зробити ще», — зазначив підприємець.

Відповідь Федорова

Міністр оборони України Михайло Федоров подякував підприємцю за підтримку та запевнив у подальшій співпраці.

Міністр цифрової трансформації відзначив, що перші кроки вже приносять реальні результати. Українська сторона активно співпрацює з командою Маска над наступними важливими діями. Федоров подякував Маску за підтримку, назвавши його «поборником свободи та другом українського народу».

Як відомо, Starlink від SpaceX відіграє ключову роль у забезпеченні зв’язку для України під час війни. Раніше мережа використовувалася для оперативного управління комунікаціями та підтримки безпеки на передовій.

Раніше повідомлялося, що російські війська почали використовувати безпілотники зі Starlink. Це створює критичну загрозу для українського тилу. Річ у тім, що окупанти можуть керувати апаратами в режимі реального часу.

Згодом Міністерство оборони України спільно з компанією SpaceX розпочало роботу над усуненням загрози, пов’язаної з використанням супутникового інтернету Starlink на російських безпілотниках.

Маск відповів на звернення міністра оборони України Михайла Федорова. Він підтвердив готовність SpaceX допомагати в розв’язанні проблеми використання терміналів Starlink російськими військовими.