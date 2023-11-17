Блокування кордону Польщі з Україною: заступник міністра агрополітики зробив несподівану заяву

Ця блокада вигідно, перш за все, лише тій ініціативній групі, яка ці протести зараз підтримує, переконаний Тарас Висоцький.

Блокада на українсько-польському кордоні впливає на в дві сторони. І завдає збитків як Україні, так і Польщі.

Про це заявив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону 17 листопада.

"Варто зазначити, що блокада впливає на в дві сторони. Тобто в тому числі немає можливості європейським виробникам, польським виробникам продовольства продавати свою продукцію в Україну. Тому також зазнають збитків і європейські, польські виробники молочної продукції, м'ясної продукції, різної. Тому тут абсолютно нелогічна ситуація, яка завдає збитків обом сторонам. Видається, що це все-таки вигідно, перш за все, лише тій ініціативній групі, яка ці протести зараз підтримує. Тут абсолютно економічний мінус для Польщі як країни, для України як країни і в принципі для інших європейських країн", - сказав Висоцький.

Нагадаємо, 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Повідомлялося про блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорогуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Гребенне”.

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