Блокування Шольцом військової допомоги Україні: Пісторіус відповів, якою є ситуація насправді

У Німеччині мають ухвалити політичне рішення про надання пакету допомоги Києву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що жодного так званого блокування військової допомоги Україні з боку канцлера Олафа Шольца немає. Наразі в Німеччині очікують політичного рішення для виділення коштів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав про це в інтерв'ю газеті Tagesspiegel, пише DW.

Так Пісторіус спростував повідомлення про те, що канцлер ФРН блокує додатковий пакет військової допомоги Україні на суму три мільярди євро.

"Ніякої блокади немає", - заявив він в інтерв'ю.

За словами міністра, внутрішнє узгодження пакета в уряді Німеччини ще не завершено.

Пісторіус зазначив, що його відомство підготувало новий пакет допомоги, тепер же має бути ухвалено політичне рішення про його надання Києву.

Тим часом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про проблеми у разі блокування допомоги Україні.

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