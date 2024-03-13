Блокування TikTok: Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт

Палата представників Конгресу США у середу, 13 березня, підтримала законопроєкт, який передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни за певних умов.

Про це повідомляє CNN.

Законодавчу ініціативу підтримали 352 конгресмени. Проти законопроєкту виступили 65 членів палати, зокрема 15 республіканців та 50 демократів.

Видання зауважило, що ухвалення законопроєкту відбулося попри те, що Палата представників контролюється республіканцями, а їх лідер – колишній президент США Дональд Трамп – виступив проти заборони TikTok.

Законопроєкт передбачає заборону розміщення застосунку TikTok у магазинах додатків у США в разі, якщо платформа соціальних мереж, що використовується 170 мільйонами американців, не відокремиться від китайської материнської компанії ByteDance.

Законодавці, які підтримали законопроєкт, стверджують, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може використовувати свої закони про розвідку проти ByteDance, змушуючи її передавати дані американських користувачів додатку.

Перш ніж законопроєкт набуде чинності, його має підтримати Сенат та підписати президент США. Джо Байден вже заявив про готовність підписати законопроєкт щодо обмеження роботи соцмережі, проте досі не відомо, чи підтримають ініціативу у Сенаті.

TikTok розкритикував результати голосування Палати представників та закликав сенаторів "розглянути факти". У МІД Китаю гнівно відреагували на винесення законопроєкту на голосування в Палаті представників і назвали це "актом залякування".

Блокування TikTok

Розмови про заборону TikTok ведуться вже понад рік у багатьох країнах. Обмежити використання застосунку планують у Великій Британії, Австралії, Ірландії, Нідерландах та низці інших країн.

Зокрема, на підставі "порушення соціальної гармонії в країні" TikTok був заборонений у Непалі.

Також додаток офіційно заборонили завантажувати на свої пристрої співробітникам НАТО, мотивуючи таке рішення проблемами безпеки.

В Україні минулого року теж з'явилася петиція із закликом заборонити популярну китайську соціальну мережу.

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