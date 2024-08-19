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Bloomberg назвав країну, яка погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним

Bloomberg назвав країну, яка погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним

Президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. / Фото: Associated Press

За інформацією видання, Індія не хоче брати на себе роль посередника, але погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Київ у п'ятницю, 23 серпня, щоб спробувати збалансувати зв'язки з Вашингтоном і Москвою.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, Моді виключив роль посередника в припиненні російської війни в Україні. Однак Індія погодилася передати повідомлення між диктатором Путіним і Володимиром Зеленським, стверджує Bloomberg.

"Візит Моді до України відбувається через кілька тижнів після його візиту до Росії, давнього союзника Індії, що викликало розчарування у Вашингтоні. Адміністрація президента Джо Байдена зробила тісніші зв'язки з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські посадовці висловили занепокоєння з приводу російського візиту під час низки зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні", – йдеться у статті

Небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії щодо дешевої нафти та зброї. Індія утримується від критики Москви за вторгнення до України і збільшила закупівлю російської нафти до рекордного рівня.

У Bloomberg вважають, що для Зеленського та України важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру.

"Індія відіграє центральну роль у прагненні Зеленського здобути прихильність ключових країн так званого Глобального Півдня, але цього року ці зусилля зазнали невдачі. На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву, що стало ударом по спробі України розширити підтримку в її війні, щоб відбити напад РФ", – пишуть у виданні.

Водночас джерела Bloomberg сказали, що зустріч з Моді навряд чи призведе до якихось важливих заяв. Перш ніж прибути в Україну, Моді також відвідає Польщу.

Нагадаємо, прем'єр Індії Нарендра Моді зустрічався з Путіним в день, коли російські війська завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Під час зустрічі з Путіним Моді висловився про війну в Україні.

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