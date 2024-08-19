Bloomberg назвав країну, яка погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним

За інформацією видання, Індія не хоче брати на себе роль посередника, але погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує відвідати Київ у п'ятницю, 23 серпня, щоб спробувати збалансувати зв'язки з Вашингтоном і Москвою.

Про це пише Bloomberg.

За інформацією джерел видання, Моді виключив роль посередника в припиненні російської війни в Україні. Однак Індія погодилася передати повідомлення між диктатором Путіним і Володимиром Зеленським, стверджує Bloomberg.

"Візит Моді до України відбувається через кілька тижнів після його візиту до Росії, давнього союзника Індії, що викликало розчарування у Вашингтоні. Адміністрація президента Джо Байдена зробила тісніші зв'язки з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські посадовці висловили занепокоєння з приводу російського візиту під час низки зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні", – йдеться у статті

Небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії щодо дешевої нафти та зброї. Індія утримується від критики Москви за вторгнення до України і збільшила закупівлю російської нафти до рекордного рівня.

У Bloomberg вважають, що для Зеленського та України важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру.

"Індія відіграє центральну роль у прагненні Зеленського здобути прихильність ключових країн так званого Глобального Півдня, але цього року ці зусилля зазнали невдачі. На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву, що стало ударом по спробі України розширити підтримку в її війні, щоб відбити напад РФ", – пишуть у виданні.

Водночас джерела Bloomberg сказали, що зустріч з Моді навряд чи призведе до якихось важливих заяв. Перш ніж прибути в Україну, Моді також відвідає Польщу.

Нагадаємо, прем'єр Індії Нарендра Моді зустрічався з Путіним в день, коли російські війська завдали удару по дитячій лікарні "Охматдит".

Під час зустрічі з Путіним Моді висловився про війну в Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.