Bloomberg: Німеччина вже 25 січня може дозволити Польщі постачання танків Leopard до України

Всі країни, які мають на озброєнні німецькі танки Leopard і хочуть відправити їх до України, спочтаку мають отримати дозвіл від Берліна.

Берлін вже в середу, 25 січня, може надати Польщі дозвіл на реекспорт німецьких танків Leopard 2 до України.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Німеччина хоче швидко ухвалити рішення з цього питання, щоб вгамувати зростаюче розчарування серед союзників", – йдеться в повідомленні.

Канцлер Олаф Шольц відмовився від коментарів, коли його запитали, чи буде прийняте рішення в середу.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова анонсував передавання Україні танкової роти Leopard.

24 січня Німеччина отримала запит Польщі про згоду передати Україні танки Leopard 2. У Німеччині пообіцяли "терміново" розглянути цей запит.

У Польщі навіть заявили про готовність до "нестандартних дій", щоб переконати Німеччину дозволити постачання танків.

Раніше у ЗМІ писали, що Шольц готовий надати дозвіл лише тоді, коли США відправлять до України власні танки Abrams, проте в Берліні заперечили цю інформацію.

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок запевнила, що Берлін нібито не проти постачання танків до України. Проте заявила, що потрібно збільшити коаліцію таких постачальників.

За інформацією Sky News Arabia, президент США Джо Байден нібито готовий передати 10 танків Abrams Україні, щоб вплинути на Німеччину.