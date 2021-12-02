Bloomberg опублікував щорічний список "50 людей року": від Брітні Спірс до Навального

Bloomberg опублікував щорічний список "50 людей року": від Брітні Спірс до Навального

Українців у рейтингу немає.

Американське видання Bloomberg опублікувало традиційний щорічний список "50 людей року", до якого увійшли представники бізнесу, фінансів, політики, науки та розважальної індустрії.

З повним переліком можна ознайомитися на сайті Bloomberg.

Серед тих, хто потрапив до списку людей, чиї ідеї “вплинули на світовий бізнес у 2021 році", опинилися найрізноманітніші особи.

Зокрема, “людьми року” визнано операційну директорку TikTok, у якого було більше завантажень у США (34,6 мільйона) протягом перших шести місяців року, ніж у двох його провідних конкурентів, Ванесса Паппас і колишня працівниця Facebook Френсіс Хауген, яка публічно заявила про сумнівні бізнес-підходи керівництва соціальної мережі.

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До переліку також потрапили Маккензі Скотт, колишня дружина мільярдера Джеффа Безоса, яка пожертвувала лише цього 2,7 мільярда доларів (загалом близько 8,6 мільярда доларів) 800 організаціям, громадянський журналіст Дарнелла Фрейзер, яка зняла поліцейських, які вбивають Джорджа Флойда, і отримала спеціальну нагороду від Ради Пулітцерівської премії.

А ще — корейський режисер і сценарист Хван Дон Хюк, стрічка якого “Гра в кальмара” стала найпопулярнішою в історії Netflix Inc, президент фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла, який цього року уклав угоди на понад 36 мільярдів доларів на свою вакцину проти Covid-19, cпівачка Брітні Спірс, яка зуміла вийти з-під опіки батька, і російський опозиціонер Олексій Навальний, який вижив після отруєння "Новачком".

Одне із прізвищ у цьому рейтингу може видатися українцям маже рідним, але представників України, на жаль, у списку немає. Політикиня з Нью-Йорка Еліза Стефаник насправді має чеське та італійське коріння.

До списку також включено "The Meme Stoсk" - пакет акцій ігрових компаній, багаторазове зростання капіталізації яких забезпечили користувачі соціальних мереж.

“Ми включили сендвіч з куркою Popeyes в список у 2019 році? Так, і ми на цьому не зупиняємося. Наша версія 2021 року, можливо, менш смачна, але не менш культурно значуща”, - пояснили присутність пакета акцій у списку "людей року".

Нагадаємо, одним із переможців загальнонаціональної програми в номінації "Митець року" став народний артист України, генеральний продюсер Національної музичної премії "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

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