"Більш обмежений з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості": Байден прокоментував новий наступ РФ

"Більш обмежений з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості": Байден прокоментував новий наступ РФ

Глава Білого дому наголосив, що Путіну "ніколи не вдасться окупувати всю Україну".

Президент США Джо Байден розповів, що Путін переорієнтує своє вторгнення в Україну на східну частину держави.

Про це інформує CNN.

"Тепер ми повинні прискорити цей пакет допомоги, щоб допомогти підготувати Україну до наступу Росії, який буде більш обмеженим з точки зору географії, але не з точки зору жорстокості", — сказав Байден, коментуючи надання Штатами додаткової фінансової допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів.

Глава Білого дому наголосив, що Путіну "ніколи не вдасться окупувати всю Україну".

"Ми не знаємо, як довго триватиме ця війна, але коли ми наближаємося до двомісячної межі, ось що ми знаємо: Путіну не вдалося досягти своїх грандіозних амбіцій на полі бою. Після тижнів обстрілу Києва — Київ все ще стоїть. Президент Зеленський і його демократично обраний уряд все ще залишаються при владі", — сказав президент США.

За його словами, Збройні Сили України, "до яких приєдналося багато хоробрих українських мирних жителів", зірвали завоювання країни Росією.

"З першого дня вони були підкріплені невпинними постачаннями зброї, боєприпасів, броні, розвідки від народів вільного світу на чолі з нами, Сполученими Штатами", – відзначив Байден.

Нагадаємо, що США нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі 500 мільйонів доларів для стабілізації економіки.

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