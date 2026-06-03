“Бл*ть, нікто нічєго не дєлает”: вибухи у Пітері довели росіян до істерики, там вже глушать Інтернет (відео)

Атакований нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі / © із соцмереж

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Росіян охопила паніка через зухвалу атаку безпілотників на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. Місцеві жителі фіксують безперешкодні прольоти дронів, влада звітує про постраждалих, а в місті масово зникає Інтернет.

Про це повідомили телеграм-канали.

Опубліковано нові кадри моменту атаки дронів на АТ «Петербурзький нафтовий термінал» день старту економічного форуму.

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Очевидці зафіксували проліт українських безпілотників над містом, зокрема поблизу атакованого терміналу. На записах видно, що дрони майже безперешкодно здійснюють повторні заходи перед атакою. При цьому звуки роботи систем ППО можна почути лише на одному з оприлюднених відео.

«Він знову на третє коло пішов, бл*ть», — вигукують росіяни на відео.

«Бл*ть, ніхто ж не коригує, ніхто нічого не робить з ними», — сказав один з авторів роликів.

Дата публікації 10:52, 03.06.26 Кількість переглядів 34 Росіяни в паніці через атаку на Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов повідомив про постраждалих унаслідок атаки безпілотників на об’єкти інфраструктури в Кронштадтському, Кіровському та Красносільському районах, однак конкретні об’єкти не назвав.

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На тлі атаки та початку економічного форуму в Санкт-Петербурзі спостерігаються проблеми з мобільним Інтернетом. Жителі міста масово повідомляють про труднощі з доступом до Мережі. Збої та значну кількість скарг користувачів також фіксують профільні сервіси DownDetector і «Сбой.Рф».

Водночас у Мережі почали поширюватися меми з «афішами» економічного форуму.

Мем про економічний форум у Петербурзі / © із соцмереж

Мем про економічний форум у Петербурзі / © із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 3 червня в Санкт-Петербурзі сталася атака дронів на ключовий нафтовий термінал, що супроводжувалася потужними вибухами та масштабною пожежею. Місцеві жителі повідомляли про сильне задимлення та тремтіння вікон. Інцидент збігся з початком Петербурзького економічного форуму.

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