Блукали кілька днів без води та їжі: у румунських горах мало не загинули два українці

У четвер, 16 січня, румунська рятувальна служба округу Марамуреш розпочала пошук двох громадян України, які заблукали в горах кілька днів тому.

Про це рятувальники повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Про українців, що заблукали, повідомив їхній родич з Німеччини. За його словами, чоловіки зв'язалися з ним і попросили викликати рятувальників, бо після кількох діб блукання в горах вони знесилені, замерзли й не мають запасів їжі та води.

"На жаль, у нас немає даних про точне місцезнаходження українців, а є лише невиразні відомості про місце [дільницю кордону – ред.], через яке вони проникли до Румунії", — йдеться у повідомленні.

За кілька годин група гірських рятувальників і прикордонників виявила нелегальних "туристів" високо в горах.

"Щойно ми отримали інформацію з місця події від гірських рятувальників із групи швидкого реагування Сальвамонт Марамуреш, що двох українців було знайдено рятувальниками живими у покинутому притулку високо в горах", – повідомили у рятувальній службі.

У публікації наголошується, що погодні умови в районі пошуку наразі дуже суворі. Шар снігу дуже товстий, місцями кучугури досягають глибини понад два метри, а температура повітря становить близько 8 градусів нижче нуля.

На момент публікації рятувальна операція продовжується. Рятувальники разом із прикордонниками готують знайдених українців до спуску з гори. Евакуація займе кілька годин та здійснюватиметься пішки до підніжжя гори, куди зможе під'їхати техніка.

Нагадаємо, у Закарпатській області врятували у горах чотирьох туристів. Зазначається, що жителі Одеси, Кременчука та Ірпеня заблукали, катаючись на сноубордах поблизу гірської долини Крачуняська.

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