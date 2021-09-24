Блукають Римом у пошуках смачненького: дикі кабани тероризують італійську столицю

Місцева влада поки не знайшли рішення, що з ними робити.

Дикі кабани тероризують італійську столицю. Під час пандемії у Римі різко зросла їхня популяція, і тепер стадо вепрів періодично з'являється у центрі міста.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 вересня.

Зазначається, що тварини не лякаються ані жвавого руху транспорту, ані пішоходів. А інколи блукають вночі у пошуках смачненького.

Сусідство із дикими тваринами не тішить місцевих мешканців. Вони скаржаться, що тепер стало небезпечно вигулювати собак. І вже попросили вирішити питання вепрів місцеву влади. Але політики поки не знайшли рішення, що робити з кабанами.

Новини світу: у центрі Рима періодично з'являється стадо диких кабанів

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