Бо сперечався: у Росії біля кордону з Україною військовий розстріляв місцевого жителя

У Ростові-на-Дону, що в Росії, російський військовий розстріляв місцевого жителя.

Росіяни довго сперечались, після чого військовий витягнув пістолет та розстріляв місцевого мешканця.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

За даними видання, 33-річний військовий із Московської області у Ростові посперечався з 51-річним місцевим мешканцем.

Тоді російський військовослужбовець витягнув пістолет Макарова та розстріляв цивільного. Від отриманих травм чоловік помер.

Військового затримала поліція.

Нагадаємо, "рейкові" партизани в Росії підірвали залізничну колію у Курській області.

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