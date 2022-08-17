Бо сперечався: у Росії біля кордону з Україною військовий розстріляв місцевого жителя

У Ростові-на-Дону, що в Росії, російський військовий розстріляв місцевого жителя.
Росіяни довго сперечались, після чого військовий витягнув пістолет та розстріляв місцевого мешканця.
Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.
За даними видання, 33-річний військовий із Московської області у Ростові посперечався з 51-річним місцевим мешканцем.
Тоді російський військовослужбовець витягнув пістолет Макарова та розстріляв цивільного. Від отриманих травм чоловік помер.
Військового затримала поліція.
Нагадаємо, "рейкові" партизани в Росії підірвали залізничну колію у Курській області.
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