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Бо сперечався: у Росії біля кордону з Україною військовий розстріляв місцевого жителя

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Бо сперечався: у Росії біля кордону з Україною військовий розстріляв місцевого жителя

Фото: Associated Press

У Ростові-на-Дону, що в Росії, російський військовий розстріляв місцевого жителя.

Росіяни довго сперечались, після чого військовий витягнув пістолет та розстріляв місцевого мешканця. 

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza. 

За даними видання, 33-річний військовий із Московської області у Ростові посперечався з 51-річним місцевим мешканцем. 

Тоді російський військовослужбовець витягнув пістолет Макарова та розстріляв цивільного. Від отриманих травм чоловік помер. 

Військового затримала поліція. 

Нагадаємо, "рейкові" партизани в Росії підірвали залізничну колію у Курській області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
762
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