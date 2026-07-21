Полька напала на українських дітей

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У Легниці полька напала на підлітків із України: одна з дівчат отримала удар кулаком у шию, а інша — кулаком в обличчя. За словами матері однієї із потерпілих, жінці не сподобалося, що діти розмовляли не польською, а потім заважали сміхом. Правоохоронці перевіряють деталі інциденту.

Про подію розповіла у Facebook мати однієї із постраждалих дівчат Аліна Тесленко.

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За її словами, інцидент стався ввечері 18 липня біля басейну «Delfinek» на вулиці Полярній (ul. Polarna) у Легниці. Жінка повідомила, що її доньки разом із друзями — загалом шестеро підлітків віком 13–14 років — проводили час на батутах біля басейну. За її словами, всі діти спілкувалися між собою українською мовою.

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Тоді до них підійшла жінка з двома доньками та зробила їм зауваження, щоб вони розмовляли польською: «Ви в Польщі, говоріть польською». Мати постраждалої дівчинки стверджує, що її донька перепросила жінку. Однак згодом полька знову підійшла до компанії підлітків та заявила, що вони займають батут і не дають можливості гратися іншим дітям. Після цього група дітей самостійно перейшла на інший батут.

За словами матері, пізніше помітили, що її донька залишила на батуті м’яч. Підлітки, які там були, відмовилися подавати його. Тоді жінка самостійно забрала м’яч і через деякий час повернулася до дітей, щоб запитати: «Хто тут сміється?». Не отримавши відповіді, за словами дописувачки, жінка нібито вдарила одну з дівчат кулаком у шию, від чого та впала на землю. Майже одночасно, за словами заявниці, її донька отримала удар кулаком в обличчя.

Хлопець з України намагався захистити дітей, але, за словами авторки допису, жінка також напала на нього. Він отримав розбитий ніс. За словами матері, її друга донька запитала жінку, чому вона напала на них, та відповіла: «Бо ви з України».

Жінка повідомила, що звернулася до поліції, а тілесні ушкодження постраждалих були задокументовані.

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Місцева поліція підтвердила отримання заяви про інцидент.

«Ситуація сталася 18 липня на вулиці Полярній (ul. Polarna) у Легниці. Наступного дня ми отримали повідомлення від матері однієї з неповнолітніх щодо двох дівчат», — повідомила речниця Управління міської поліції в Легниці надкомісар Ягода Екерт.

Наразі правоохоронці встановлюють перебіг події, допитують свідків, шукають усіх учасників інциденту, з’ясовують кількість потерпілих та збирають докази.

Станом на цей час поліція не повідомляла про затримання жінки. Також правоохоронці офіційно не підтвердили мотив нападу. Перевірка всіх обставин події триває.

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