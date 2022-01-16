"Бо я - Бог і маю право": безхатько розповів, навіщо штовхнув під вагон метро жінку

"Бо я - Бог і маю право": безхатько розповів, навіщо штовхнув під вагон метро жінку

Чоловік заявив, що він - Бог і може так робити.

У Нью-Йорку на Таймс-сквер безхатько штовхнув 40-річну жінку під потяг метро. Від отриманих травм потерпіла загинула.

Про це пише nypost.com.

У суботу ввечері, 15 січня, розпочався судовий процес над безхатьком, який підійшов до незнайомої йому жінки та без причин штовхнув її під вагон метро. 40-річна потерпіла загинула. Чоловік зізнався у вбивстві та заявив, що він це зробив, бо "він - це Бог".

"Тому що я - Бог і я можу так робити", - сказав підозрюваний Саймон Марсьяль.

Згодом чоловік додав, що нібито жертва вкрала у нього куртку. У поліції повідомили, що вбивця та його жертва не були знайомими. Перед вбивством чоловік підійшов до іншої жінки, проте та, запідозривши щось, відійшла від нього.

Після того, як Саймон Марсьяль штовхнув на колію потерпілу, він сів на інший потяг, де його через 13 хвилин затримали.

Нагадаємо:

У нью-йоркському метрополітені в суботу, 15 січня, на станції "Таймс-сквер" 40-річну жінку штовхнули під потяг. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

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