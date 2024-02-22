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Бо йому гидко: в Росії мер одного з міст одягнув рукавичку, щоб вітатися з місцевими за руку (відео)

Бо йому гидко: в Росії мер одного з міст одягнув рукавичку, щоб вітатися з місцевими за руку (відео)

Федір Шишкін / X (Twitter)

Оприлюднені кадри були зняті під час вручення кільком жителям міста житлових сертифікатів.

Мер російського міста Ішим у Тюменській області Федір Шишкін настільки гидує контактувати з місцевими жителями, що спеціально вдягнув медичну рукавичку, щоб вітатися з ними за руку.

Про це свідчить відео, опубліковане ним самим у себе у соцмережах.

Оприлюднені кадри були зняті під час вручення кільком жителям міста житлових сертифікатів.

Скриншот / ©
Скриншот

“Тому що він шановний пан, а вони холопи… Він — слуга народу, який гидує цьому народу навіть руку потиснути”, — йдеться у коментарі до відео.

Сам же Шишкін пояснив місцевим пропагандистам, що просто не хотів занести собі якусь інфекцію.

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