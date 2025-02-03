Бобри за два дні побудували греблю, яку місцева влада погоджувала 7 років (відео)

В Чехії на території ландшафту Брди бобри за два дні побудували греблю, яку місцева влада погоджувала сім років. Тваринки не використали жодної проєктної документації і зробили все абсолютно безкоштовно, заощадивши місцевій адмністрації 1,2 млн доларів.

Про це повідомили та розповсюдили відео з місця події декілька чеських видань, зокрема Novinky.сz, а також money.pl.

Так, завдяки гризунам було реалізовано проєкт з відновлення земель, який місцева влада готувала роками.

Збудовані тваринами дамби дозволили місцевості знову стати мулистою, заощадивши при цьому до 30 млн крон (1,2 млн доларів), повідомляють чеські журналісти каналу CT24.

Місцева адміністрація вже мала дозвіл на ревіталізацію цієї території, але тварини зробили все значно швидше та без додаткових витрат.

За словами зоолога Їржі Влчека, бобер здатний побудувати греблю лише за одну-дві ночі, тоді як людям необхідно ще до початку будівництва витратити багато часу на отримання відповідних дозволів та пошуки фінансування.

Місцем для будівництва греблі став осушувальний канал, створений військовими на колишньому полігоні. Ще 2018 року влада планувала відновити річку Клабаву, але тепер ці роботи більше не потрібні.

"Військові та державні ліси, а також Влтавське водне управління вели дискусії щодо проєктів та права власності на землю, а бобер просто випередив їх. Це дозволило заощадити — за сьогоднішніми цінами — цілих 30 мільйонів крон", — сказав директор заповідника Богуміл Фішер.

Бобри за два дні побудували греблю в Чехії

Нагадаємо, бобри можуть не лише греблю збудувати, але й наробити шкоди. Так, гризуни лишили без електропостачання одразу чотири населених пункти у країні-агресорці РФ.

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