Boeing 777 здійснив аварійну посадку у Польщі через ймовірну вибухівку на борту літака (відео)

Boeing 777 здійснив аварійну посадку у Польщі через ймовірну вибухівку на борту літака (відео)

Boeing 777, який летів з Дубая, здійснив аварійну посадку у Варшаві. Причиною стало повідомлення про ймовірну вибухівку на борту літака.

Інцидент в аеропорту імені Шопена стався у четвер ввечері, 21 квітня, повідомляють польські ЗМІ.

"Служби отримали повідомлення про те, що у Boeing 777 з Дубая є вибухівка", - повідомив журналіст польського WP Матеуш Чміль.

Речниця аеропорту імені Шопена повідомила, що аеропорт тимчасово призупинив вильоти та посадки. "Після приземлення літак був спрямований у віддалену частину аеропорту. Наразі триває робота спецслужб, які перевіряють інформацію про вибухонебезпечний предмет на борту літака", - сказала вона.

Як пише видання Wiadomosci, деякі літаки можуть бути перенаправлені до іншого аеропорту через інцидент з рейсом Дубай-Варшава.

У польській поліції зазначали, що після аварійної посадки Boeing 777 усі служби аеропорту працюють на місці. Літак перевіряють на наявність вибухівки.

#Warszawa. Lotnisko #Okecie wciąż zamknięte. Trwają rutynowe działania służb, które otrzymały informacje, że na pokładzie Boeinga 777 z Dubaju jest ładunek wybuchowy. Pasażerowie samolotu opuszczają pokład. @wirtualnapolska pic.twitter.com/OQNR0jGQjA — Mateusz Czmiel (@MCzmiel) April 21, 2022

Нагадаємо, наприкінці березня президентський літак з Анджеєм Дудою на борту, який прямував на зустріч з американським президентом Джо Байденом, був змушений повернутися в аеропорт імені Шопена з технічних причин.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.