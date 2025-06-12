Boeing 787 розбився в Індії: де вони ще літають та чому їх бояться пасажири

Boeing 787 / © ТСН.ua

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Boeing — це один із найвпливовіших авіагігантів, чиї літаки десятиліттями панували в небі.

Проте останнім часом компанія, що колись символізувала безпеку та прогрес, опинилася в центрі скандалів через технічні збої, катастрофи та питання якості.

Що відомо про ці літаки та в які інциденти вони потрапляли — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Boeing 787 Dreamliner — що відомо про ці літаки

Boeing 787 Dreamliner — це сімейство широкофюзеляжних двомоторних пасажирських реактивних літаків дальньої авіації, розроблених американською компанією Boeing як заміна моделі 767.

Перший літак цієї серії піднявся в повітря 15 грудня 2009 року, а перший комерційний рейс відбувся 26 жовтня 2011 року.

Залежно від модифікації літак може містити у собі від 210 до 440 пасажирів. Дальність польоту Boeing 787 може становити до 14,2 тисячі кілометрів.

Модельний ряд Boeing 787 містить у собі такі літаки:

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Boeing 787-8

Boeing 787-9

Boeing 787-10

Boeing 787-10 / © Associated Press

Літак такого типу споживає приблизно на 20% менше пального порівняно з попередніми моделями подібного класу, що робить його економічним.

За даними Центру транспортних стратегій, світовий парк літаків В-787 налічує близько 1175 бортів.

Літаки Boeing 787 Dreamliner за 14 років після початку використання перевезли понад мільярд пасажирів, досягнувши таким чином знакового показника.

Де літають і як використовують літаки

Літаки Boeing 787 виконують рейси в понад 520 аеропортів у більш ніж 85 країнах світу.

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Зокрема, ці літаки використовуються на середньо- та далекомагістральних маршрутах по всьому світу:

для рейсів між Європою та США, Азією та Австралією, а також між іншими великими континентами.

для рейсів до Стамбула, Анталії, Лондона, Дубая та Нью-Йорка.

для рейсів з Австралії до США або з Перта (Австралія) до Лондона

окремі авіакомпанії використовують Boeing 787 для доставки вантажів.

Деякі авіакомпанії використовують ці літаки для внутрішніх рейсів, де відстань дозволяє ефективно використовувати цей літак, наприклад, для рейсів по території США чи у Китаї.

Чи використовують Boeing 787 лоукостери Європи

Літаки Boeing входить до Low cost авіакомпаній (бюджетні авіакомпанії — лоукостери — Ред.). Але саме модель 787 — ні.

Авіапарк складається з різних типів літаків, переважно нових, які є економічними в експлуатації. Найчастіше це літаки з одного класу, що дозволяє знизити витрати на обслуговування.

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Лоукостери часто мають багато літаків, щоб літати більше маршрутами та перевозити більше пасажирів.

Авіапарк лоукостерів складається переважно з сучасних вузькофюзеляжних літаків Boeing 737 та Airbus A320-серії, що оптимізовані для коротких і середньомагістральних рейсів, з акцентом на низькі операційні витрати та доступні ціни для пасажирів.

Серед популярних лоукост-авіакомпаній є такі:

Wizz Air — угорський лоукостер, флот якого складається переважно з літаків Airbus A320 та A321;

Ryanair — один із найбільших європейських лоукостерів, основна модель парку якого Boeing 737-700 і Boeing 737-800;

SkyUp — український лоукостер, флот складається з літаків сімейства Boeing 737NG.

EasyJet — використовує літаки Airbus A320;

KLM (Королівські Нідерландські Авіалінії) — експлуатує різні моделі Boeing, які використовуються на різних міжнародних маршрутах;

Transavia — голландський лоукостер, що експлуатує Boeing 737;

Smartwings — чеський лоукостер використовує Boeing 737.

Вік літаків у лоукостерів зазвичай невеликий — близько 5-7 років.

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Boeing 737 MAX / © Associated Press

Авіатроща в Індії

У четвер, 12 червня, літак Boeing 787 компанії Air Indi рейсом AI171 прямував з Ахмедабада до аеропорту Гатвіка в Лондоні. Однак за три хвилини після вильоту він упав на гуртожиток медичного закладу.

На борту перебувало 242 людини, окрім пасажирів могли загинути й студенти медколеджу.

Авіакатастрофа в Індії, 12 червня 2025 року / © Associated Press

Авіакатастрофа в Індії, 12 червня 2025 року / © Associated Press

Авіакатастрофа в Індії, 12 червня 2025 року / © Associated Press

Як повідомили в авіакомпанії Boeing, це перший серйозний інцидент за участю цього літака, з моменту введення його в експлуатацію у 2011-му році.

Слідчі вивчатимуть відео та дві чорні скриньки з кабіни пілотів, аби з’ясувати причину авіатрощі.

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За даними порталу Airlineratings, Boeing 787-8 Dreamliner був переданий Air India у січні 2014 року, тобто йому вже понад 11 років.

«Цей інцидент є значним, оскільки він знаменує собою першу в історії втрату корпусу Boeing 787 з моменту введення цього типу в експлуатацію», — зазначили у статті.

Видання The Guardian повідомило, що минулого року на слуханнях у Вашингтоні інформатор закликав зупинити польоти всіх Boeing 787 Dreamliner, але компанія відхилила його звинувачення, підтвердивши надійність літаків.

Проблеми та катастрофи з Boeing

Літаки даного типу не вперше потрапляють в інциденти.

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Відтак, у березні 2024 року Boeing 787-9 (авіакомпанія LATAM Airlines), який виконував рейс із Сіднею до Окленда різко почав падати з висоти. Літаку вдалося благополучно приземлитися. Тоді 50 пасажирів отримали поранення, а 12 людей було госпіталізовано.

У серпні того ж 2024 року літак цього ж типу (авіакомпанія Qantas) зазнав пошкоджень шасі через вибухи шин при посадці в Перті, літак був знятий з польотів на час ремонту.

У листопаді літак типу Boeing 787-9 під час польоту зіткнувся з сильною турбулентністю, а у січні 2025 року, Boeing 787 змушений був скасувати зліт через вибух двох коліс шасі на аеродромі в Мельбурні.

Як пише The Guardian у 2018 та 2019 роках через технічні неполадки Boeing 737 Max зазнав катастроф в Індонезії та Ефіопії. Після цих інцидентів модель тимчасово зняли з експлуатації, а через рік знову допустили до польотів.

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За інформацією видання, у травні 2025 року Boeing погодився виплатити понад 1,1 млрд доларів за угодою з Міністерством юстиції США, щоб уникнути судового переслідування за дві катастрофи 737 MAX, у яких загинуло 346 людей.

Окрім того, у 2013 році з цими літаками також траплялися аварійні випадки: паливо витікало, тріскалося скло в кабіні пілотів, відмовляли гальма та горіла проводка. Але найбільш тривожними стали неполадки з акумуляторними батареями.

Як наслідок, з міркувань безпеки у кількох країнах світу були призупинені полоти Boeing 787 Dreamliner.

Проблеми авіакомпанії Boeing

У квітні 2025 року Китай заборонив закуповувати літаки Boeing.

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За останні роки Boeing вже зазнав збитків на $36 млрд, але можлива втрата Китаю — це 20% світового ринку, повідомляють аналітики Defence Express.

Зокрема, Boeing переживає серйозну кризу через ескалацію торгової війни між США та Китаєм.

Ситуація стала критичною після того, як Китай заборонив своїм авіакомпаніям купувати літаки Boeing, включаючи вже замовлені, пише Bloomberg. Ще небезпечніша перспектива — можлива зупинка поставок китайських комплектуючих, які використовуються у всіх літаках Boeing.

Компанія має понад 35 ключових постачальників у Китаї, а щорічний оборот від співпраці з ними перевищує $1,5 мільярда.

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«Boeing є найбільшим замовником китайської авіаційної промисловості. Понад 10 000 літаків Boeing літають із деталями, виробленими в Китаї. Діяльність Boeing в Китаї вносить понад 1,5 млрд доларів США на рік у пряму підтримку економіки Китаю, включаючи постачальників, спільні підприємства, операції, навчання та інвестиції в дослідження та розробки», — зауважують аналітики.

Також експерти прогнозують, що поточний конфлікт може стати для Boeing фатальним — компанія і так демонструє найгірші фінансові результати з часів пандемії, а втрата китайського ринку та поставок ставить під загрозу все виробництво.

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