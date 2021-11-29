Boeing здійснив аварійну посадку з охопленим полум'ям двигуном - шокувальні кадри

Під час аварійної посадки ніхто на борту літака не постраждав.

Рейс Ryanair, який прямував з Лондона до Болоньї, здійснив аварійну посадку в італійському аеропорту. Пілотам вдалося успішно посадити літак з одним пошкодженим двигуном.

Про це повідомляє DailyMail.

Зазначається, в літак рейсу FR1194, коли він наближався до злітно-посадкової смуги в аеропорту Марконі в Болоньї близько 23:30 , врізалася зграя птахів. Деякі чаплі врізалися в лобове скло літака, забризкавши кров’ю та затуливши огляд пілотам. Кілька птахів були засмоктані в правий двигун літака, внаслідок чого він вийшов з ладу і вибухнув полум'ям з-під крила. Пілотам дивом вдалося успішно посадити літак, незважаючи на те, що правий двигун був повністю знищений.

За даними місцевих ЗМІ, це був літак Ryanair Boeing 737-800, який виконував рейс FR1194 з лондонського аеропорту Станстед до Болоньї.

Внаслідок аварійної посадки ніхто на борту не постраждав.

Нагадаємо, в Іспанії екстрено посадили літак через загрозу вибуху на борту.