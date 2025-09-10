"Боягузлива" реакція Польщі: експосол Дещиця пояснив, що стоїть за стриманістю Варшави

Андрій Дещиця / © УНІАН

Стримана, або як пишуть українці в Мережі, «боягузлива» реакція Польщі на залітання російських дронів цієї ночі пов’язана з двома речами: бажанням не наробити паніки в польському суспільстві та невизначеністю серед союзників по НАТО.

Таку думку висловив український дипломат, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає LIGA.net.

Дипломат зауважив, що прем’єр-міністр країни Дональд Туск усе ж визнав, що дрони були саме російськими. Щоправда, навіть для такого очевидного факту полякам знадобився час. Проте Дещиця називає добрим знаком, що дрони не назвали просто «нерозпізнаними летючими об’єктами».

«Я думаю, що оця трошки стримана оцінка того, що це відверта російська агресія проти Польщі, продиктована тим, щоб не робити паніки в суспільстві. І у мене таке враження складається, що Польща, звісно, готується і готувалася до війни, але вони достатньо обережні, щоб не створити атмосферу, яка була б неконтрольованою», — зазначив Дещиця.

Друга важлива причина — партнери Польщі по НАТО досі чітко не висловили свою оцінку щодо залітання дронів.

«Я думаю, що, власне, це зумовило таку, скажімо, м’яку оцінку того, що сталося, з боку Польщі», — підсумував дипломат.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше цілеспрямовано залетіли до Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу».

Згодом стало відомо, що в Польщі знайшли ще й частини ракети. Союзники Варшави по НАТО називають інцидент серйозною провокацією для Європи та Альянсу.

