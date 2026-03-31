«Боягузи»: у США заявили про намір переглянути свої відносини з НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтону, ймовірно, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після завершення війни з Іраном.

Про це повідомляє Bloomberg.

Причиною такої заяви стала фактична відсутність підтримки з боку Альянсу під час операції США проти Ірану.

Реклама

Зокрема, Рубіо різко розкритикував країни НАТО за відмову надати доступ до військових баз. Раніше президент США Дональд Трамп також назвав партнерів «боягузами», а сам Альянс — «паперовим тигром».

«Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу в разі нападу на неї, але при цьому вони відмовляють нам у праві на базування, коли це необхідно, то це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу», — заявив держсекретар.

Як зазначає Bloomberg, ключовим чинником невдоволення США стала позиція Іспанії, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, задіяних в операціях проти Ірану.

Загалом країни НАТО переважно відхилили прохання Трампа допомогти з відновленням роботи Ормузької протоки, яку Іран фактично заблокував, погрожуючи відповідними заходами після початку війни. Закриття цього стратегічного маршруту спричинило різке зростання цін на нафту і газ.

Реклама

Водночас Рубіо запевнив, що після завершення бойових дій протоку буде відкрито.

«Коли ця операція завершиться, вона буде відкрита, так чи інакше. Вона буде відкрита, тому що Іран погодиться дотримуватися міжнародного права і не блокувати цей торговельний водний шлях, або ж коаліція країн з усього світу і регіону, за участю США, забезпечить її відкриття», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість реорганізації НАТО, спрямованої на покарання членів, які не виконують його вимог щодо фінансування.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп пригрозив Ірану підривом ключових стратегічних об’єктів, якщо конфлікт не буде врегульовано найближчим часом.