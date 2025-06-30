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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Бояться, що українки "відіб'ють" чоловіків: посол про те, як змінилося ставлення поляків

Посол України в Польщі розповів, як змінилося ставлення поляків до українців.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Українці і поляки. Зображення ілюстративне

Українці і поляки / Зображення ілюстративне

В уряді Польщі є розуміння, що без працівників з України польська економіка відчує серйозні проблеми. Проте прості поляки стали дещо гірше ставитися до українців, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Такий стан речей посол України в Польщі Василь Бондар називає природними. Про це дипломат сказав в інтерв’ю «Главкому».

Він визнав, що окремі поляки відчувають до українців «десь побоювання, десь конкуренцію». Зокрема, дипломат розповів про поширений стереопит серед польських жінок, що українки «відіб’ють» у них чоловіків.

«Можна почути взагалі дивні стереотипи, як… наприклад „найстрашніший“ міф: українські жінки відберуть польських чоловіків. Щоб ви розуміли: ніщо так не впливає, як цей міф. Він — найсильніший. За статистикою, у Польщі 6,5 тисячі спільних (україно-польських) шлюбів — це ніщо», — зазначив Бондар.

За його словами, українці здебільшого швидко інтегруються в польське суспільство, вивчають польську мову і розвивають польську економіку. За останніми оцінками, українські працівники приносять Польщі 2,7% ВВП.

«А це мільярди злотих — значно більше ніж соціальні видатки на деякі групи біженців. У людей в уряді Польщі є чудове розуміння: якщо зараз забрати цей мільйон працівників з України, то польська економіка відчує серйозні проблеми», — підсумував посол.

Раніше повідомлялося, що в Польщі 19-річна дівчина з ножем напала на 38-річну українку, бо приревнувала її до свого колишнього.

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Дата публікації
Кількість переглядів
5528
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