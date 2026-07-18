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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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649
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«Боюся розмовляти рідною мовою»: у Польщі на 15-річного хлопця та його друга напали за розмову українською

У Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що розмовляли українською.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Інцидент в автобусі у Плоцьку: у Польщі розслідують агресію проти українських підлітків

Інцидент в автобусі у Плоцьку: у Польщі розслідують агресію проти українських підлітків / © pixabay.com

У Польщі в автобусі дорослий чоловік-поляк жорстоко побив 15-річного підлітка за те, що той розмовляв з другом українською мовою.

Про це передає TVP.

Інцидент стався у місті Плоцьк. За словами двох українських підлітків, на них напав дорослий чоловік після того, як вони розмовляли один з одним українською мовою.

«Він сказав нам, що в Польщі ми розмовляємо польською», — каже 15-річний українець.

За словами підлітків, вони їхали автобусом та розмовляли українською мовою. В якийсь момент один з поляків різко відреагував. Ситуація швидко переросла у словесну, а потім і фізичну сутичку.

«Він вдарив мене відкритою долонею. Він поводився дуже агресивно, постійно лаявся та виштовхував нас з автобуса», — зазначив юний українець.

За його словами, через мить водій автобуса відчинив двері, і агресивний чоловік виштовхнув його та його друга з автобуса. Дівчина, яка також їхала в автобусі, розповіла, що поляк поводився агресивно та вживав ненормативну лексику.

Після інциденту родина підлітка визнала, що боялася за його безпеку. Мати 15-річного хлопчика сказала, що відтоді її син більше не почувається в безпеці.

«Я не почуваюся безпечно в Плоцьку. Я боюся розмовляти рідною мовою, мені справді страшно», — каже жінка.

Вона також додає, що кожна мить, коли син не відповідає на телефон, викликає в неї сильне занепокоєння.

Посьські правоохоронці запевняють, що розшукують нападника, проте його особу досі не встановили.

Другий подібний інцидент

Нещодавно подібний інцидент стався в міському автобусі в Більсько-Білій. Поляк, який, як пізніше з’ясувалося, був місцевим водієм автобуса, робив образливі та ксенофобські коментарі щодо українських дівчат.

На відео, яке стало вірусним, видно чоловіка, який стоїть поруч із підлітками. Він сказав, серед іншого: «Ці діти виросли на наші гроші». Поляк залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
649
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