Болгарія більше не впускатиме авто з російськими номерами

Заборона стосується не лише автомобілів, але й російських товарів.

Болгарія до кінця дня 2 жовтня закриє в’їзд на свою територію для автомобілів із російськими номерами.

Про це оголосив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, повідомляє Tribune.

"Ми дуже активно працювали від четверга до вчора. Я впевнений, що до кінця дня заборона на в'їзд російських автомобілів до нашої країни почне діяти і на території Болгарії", – сказав Златанов.

Він додав, що заборона на в’їзд до Болгарії транспорту з російськими номерами вже кілька місяців працює для вантажівок.

Очільник Прикордонної поліції зауважив, що заборона стосується не лише автомобілів, але й товарів.

Які країни заборонили в'їзд авто з російськими номерами

Нагадаємо, в’їзд автомобілів з російськими номерами на свої території вже заборонили Польща, Литва, Латвія, Естонія, Норвегія та Фінляндія. Усе через влаштовану Росією війну проти України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фінляндія та Норвегія не впускатимуть до країни авто з російськими номерами

Читайте також: