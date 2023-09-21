Болгарія депортувала представника РПЦ в країні та ще двох попів Московського патріархату

Скандального священника минулого тижня уже вигнали з Північної Македонії.
Болгарія депортувала настоятеля подвор'я (представництва) Московського патріархату РПЦ в Софії архімандрита Вассіана (Змєєва) і ще двох священиків Російської церкви.
Про це пише болгарське видання "24 Часа".
Зазначається, що священиків РПЦ викликали в міграційну службу, де сказали, що вони становлять загрозу національній безпеці Болгарії. Потім відвезли до їхнього місця проживання за речами. Потім росіян відвезуть до кордону з Сербією.
За інформацією "Радіо Свобода", двоє інших священників, яких депортують, – громадяни Білорусі.
"Заходи були ухвалені у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія", – йдеться у повідомленні Болгарського агенства національної безпеки.
Зазначається, що дії цих осіб були спрямовані на досягнення впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів.
Що відомо про священника-шпигуна
Вассіан Змєєв — священнослужитель Російської православної церкви, архімандрит, настоятель подвір'я Московського патріархату в Софії.
Минулого тижня Змєєву заборонила в'їзд до своєї країни влада Північної Македонії. Його та ще трьох російських дипломатів запідозрили у шпигунстві.
Сайт dveri.bg стверджує, що Вассіан виконував доручення Москви для "внесення розколу до Македонської церкви".
Раніше повідомлялося, що Папа Римський обіймами та поцілунком привітав підсанкційного митрополита Московського патріархату в Будапешті.
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