Болгарія депортувала представника РПЦ в країні та ще двох попів Московського патріархату

Болгарія депортувала настоятеля подвор'я (представництва) Московського патріархату РПЦ в Софії архімандрита Вассіана (Змєєва) і ще двох священиків Російської церкви.

Про це пише болгарське видання "24 Часа".

Зазначається, що священиків РПЦ викликали в міграційну службу, де сказали, що вони становлять загрозу національній безпеці Болгарії. Потім відвезли до їхнього місця проживання за речами. Потім росіян відвезуть до кордону з Сербією.

За інформацією "Радіо Свобода", двоє інших священників, яких депортують, – громадяни Білорусі.

"Заходи були ухвалені у зв'язку з їхньою діяльністю, спрямованою проти національної безпеки та інтересів Республіки Болгарія", – йдеться у повідомленні Болгарського агенства національної безпеки.

Зазначається, що дії цих осіб були спрямовані на досягнення впливу на суспільно-політичні процеси в Болгарії на користь російських геополітичних інтересів.

Що відомо про священника-шпигуна

Вассіан Змєєв — священнослужитель Російської православної церкви, архімандрит, настоятель подвір'я Московського патріархату в Софії.

Минулого тижня Змєєву заборонила в'їзд до своєї країни влада Північної Македонії. Його та ще трьох російських дипломатів запідозрили у шпигунстві.

Сайт dveri.bg стверджує, що Вассіан виконував доручення Москви для "внесення розколу до Македонської церкви".